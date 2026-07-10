Apakah dia menyesal setelah ditolak oleh Prancis? Bouadi menjawab pertanyaan sulit tersebut

Ayoub Bouadi, bintang tim nasional Maroko, menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya untuk membela Atlas Lions, alih-alih Prancis, meskipun timnya tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 0-2 dari Les Bleus.

Bouadi, salah satu bintang terkemuka di turnamen ini, telah memutuskan masa depannya di level internasional untuk Maroko pada Mei lalu, meskipun sebelumnya ia pernah membela tim nasional Prancis di level junior, bahkan pernah menjadi kapten tim nasional Prancis U-21 pada Maret lalu.

Meskipun mengalami kekalahan dari Prancis, pemain Maroko ini menegaskan bahwa ia sepenuhnya yakin dengan keputusannya untuk membela “Singa Atlas”.

Jaringan ESPN memuat pernyataan Bouadi, di mana ia mengatakan, “Saya sama sekali tidak menyesali pilihan saya untuk Maroko. Saya selalu mengatakan bahwa keputusan ini berasal dari hati, dan saya sangat bangga mewakili Maroko, apa pun yang terjadi.”

Ia menambahkan, “Yang terpenting sekarang adalah kita semua—para pemain, staf pelatih, dan semua pihak di sekitar tim nasional—tahu bahwa apa pun yang terjadi, kita akan selalu memberikan yang terbaik demi seragam ini.”

Dia melanjutkan, “Kami bangga, meskipun kami berharap bisa membahagiakan rakyat Maroko dengan cara terbaik. Di turnamen-turnamen mendatang, kami akan mengetahui apa yang masih perlu kami perbaiki agar bisa melangkah sejauh mungkin.”

Dia menekankan, “Sebelum pertandingan, kami tahu bahwa kami akan menghadapi timnas Prancis, yang merupakan tim yang sangat kuat. Kami juga tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan menuntut usaha yang luar biasa dari kami.”

Ia menambahkan, “Saya rasa kami telah memberikan yang terbaik, dan mengerahkan 100% kemampuan kami, tetapi begitulah sepak bola, Anda tidak selalu bisa menang.”

Dia menjelaskan, “Saya yakin pertandingan ini akan membantu kami berkembang. Pertandingan ini akan menunjukkan kepada kami apa yang harus kami bawa ke turnamen-turnamen mendatang, serta aspek-aspek mana yang masih perlu ditingkatkan.”