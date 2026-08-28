Awalnya, surat kabar Italia Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tresoldi telah memutuskan untuk melakukan perpindahan asosiasi dari Jerman ke Italia. Menurut laporan tersebut, mesin gol Club Brugge itu, yang sejauh ini selalu tampil untuk tim-tim junior pilihan DFB dan saat ini menjadi sosok penting di tim nasional U21 Jerman, disebut sudah memberikan persetujuannya kepada pihak Italia.

Federasi Italia, demikian menurut Gazzetta, kini tengah bekerja keras untuk merampungkan perpindahan asosiasi Tresoldi di FIFA tepat waktu jelang laga-laga Nations League yang akan berlangsung pada September. Pemuda 22 tahun itu, putra dari ayah Italia dan ibu Argentina, lahir di Cagliari dan awalnya tumbuh besar di Italia. Baru pada usia 13 tahun ia pindah bersama keluarganya ke Jerman dan kemudian dibina di Hannover 96.

Jika FIFA memberikan lampu hijau tepat waktu, pelatih lama sekaligus baru tim nasional Italia Roberto Mancini, yang pada akhir Juli memulai periode keduanya bersama Squadra Azzurra, ingin memanggil Tresoldi untuk pertama kalinya ke tim nasional Italia untuk laga melawan Belgia (25 September), tandang ke Turki (28 September), tandang ke Prancis (2 Oktober), dan kandang melawan Turki (5 Oktober).

Jadi, apakah DFB harus merelakan satu harapan masa depan yang menjanjikan untuk posisi nomor sembilan? Dengan perkembangan kuatnya di Brugge dan performa apik untuk tim U21 (12 gol dari 24 penampilan internasional U21 sejauh ini), Tresoldi telah masuk ke radar tim nasional senior. Sangat mungkin bahwa pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp memasukkan penyerang muda itu dalam pertimbangan serius untuk skuad pertamanya, yang akan diumumkan pada 17 September.

Apakah DFB masih punya peluang untuk Nicolo Tresoldi?

Dan seperti dilaporkan Bild, Klopp memang masih boleh berharap bisa mengandalkan Tresoldi pada masa depan. Menurut harian boulevard Jerman itu, sang youngster, bertolak belakang dengan laporan Gazzetta, disebut belum memutuskan akan membela negara mana pada masa mendatang. Masa depan di tim DFB pun karena itu masih tetap mungkin.

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Sementara Klopp ditugasi mendorong pembangunan ulang tim nasional Jerman setelah kembali tersingkir lebih awal di Piala Dunia, situasi terkini Squadra Azzurra diketahui bahkan lebih dramatis. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, juara dunia empat kali itu gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, dan juga tersingkir di kualifikasi di bawah sosok pahlawan 2006, Gennaro Gattuso. Kini orang-orang Italia ingin bersama Mancini, yang bertanggung jawab atas satu-satunya secercah harapan nyata dalam sepuluh tahun terakhir sepak bola Italia lewat gelar Euro 2021, sesegera mungkin kembali terhubung dengan masa-masa yang lebih sukses.

Tresoldi, yang karena akar dari pihak ibunya secara teori juga berhak bermain untuk Argentina, kini harus memutuskan ingin ambil bagian dalam awal baru yang mana. Mantan pemain Hannover itu menjalani musim pertama yang bagus di Brugge dan juga memulai musim ini dengan luar biasa: dalam masing-masing dari empat pertandingan kompetitif 2026/27 sejauh ini untuk klub top Belgia tersebut, ia selalu mencetak satu gol.

Klub-klub top mana yang tertarik pada Nicolo Tresoldi?

Sejak lama, klub-klub besar disebut sudah mulai mendekati Tresoldi, dengan Borussia Dortmund dan Atletico Madrid termasuk di antara klub yang dikabarkan berminat. Belakangan disebutkan bahwa FC Barcelona juga telah menaruh perhatian kepada pemain tim nasional U21 Jerman itu, setelah Julian Alvarez dari Atletico Madrid dan Lautaro Martinez dari Inter Milan tampaknya tidak akan bisa didapatkan sebagai solusi idaman untuk posisi penyerang tengah.

Menurut Gazzetta, federasi Italia saat ini juga gencar mendekati talenta lain dalam diri Matteo Palma, yang lahir di Berlin dan baru-baru ini bermain untuk DFB di level U16 dan U17. Bek tengah 18 tahun milik Udinese Calcio itu, yang pernah mencatatkan tiga penampilan untuk Italia di level U15, juga disebut akan bermain untuk Squadra Azzurra pada masa depan. Namun, apakah Palma akan sudah dinominasikan untuk laga-laga internasional yang akan datang masih diragukan karena cedera otot yang sedang dialaminya.

Selain itu, demikian menurut Gazzetta, selain Tresoldi ada fokus federasi Italia pada satu talenta lain yang kabarnya berhasil diyakinkan untuk melakukan perpindahan asosiasi. Gelandang bertahan Alessandro Romano dari Cagliari Calcio, yang lahir di Swiss dan sejak U16 hingga U20 selalu aktif untuk tim-tim nasional junior Swiss, disebut akan mengenakan jersey Italia pada masa mendatang. Menurut Gazzetta, pemain 20 tahun itu juga sudah memberikan persetujuannya untuk perpindahan asosiasi tersebut.