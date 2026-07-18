Hanya beberapa jam menjelang pertandingan penentu antara Argentina dan Spanyol besok malam, Minggu, di Stadion New Jersey pada final Piala Dunia, pelatih Argentina Lionel Scaloni mendapati dirinya berada dalam situasi keluarga yang rumit yang berpotensi mengubah kegembiraan meraih gelar kedua menjadi masalah keluarga.

Dalam pernyataannya kepada media menjelang pertandingan, Scaloni mengungkapkan bahwa istrinya yang berkebangsaan Spanyol, Elisa Montero, serta anak-anaknya yang lahir di Mallorca akan mendukungnya meskipun memiliki afiliasi yang berbeda, sementara keluarga istrinya sendiri berada dalam keadaan bingung dan terpecah belah.

Pelatih asal Argentina itu mengatakan: “Istri dan anak-anak saya tentu saja akan bersama kami. Meskipun istri saya orang Spanyol, dia sangat memahami apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan, dan anak-anak saya pun lebih memahami hal itu,” sambil menyinggung dukungan keluarga yang ia terima dalam perjalanannya menuju pencapaian bersejarah yang mungkin memberinya gelar Piala Dunia kedua.

Scaloni bertemu istrinya pada tahun 2008 di Mallorca, dan kemudian dikaruniai dua putra, Ian dan Noah, pada tahun 2012 dan 2016 di pulau Spanyol yang sama, sehingga keduanya memiliki kewarganegaraan Spanyol.

Meskipun memiliki kewarganegaraan tersebut, kedua anak itu terlihat selama perayaan Piala Dunia 2022 di Qatar dan Copa América 2024 di Amerika Serikat, mengenakan seragam biru-putih Argentina, serta berfoto bersama para pemain pemenang kedua turnamen tersebut, dalam pemandangan yang mencerminkan kesetiaan mereka terhadap karier ayah mereka.

Scaloni menambahkan dengan nada penuh pengertian: “Tentu saja ada juga keluarga di Mallorca yang merasa bingung. Ini situasi yang sulit bagi mereka, dan saya memahaminya. Namun bagaimanapun juga, mereka pasti akan senang,” merujuk pada kerabat istrinya yang berharap tim nasional mereka meraih gelar juara dunia kedua.

Scaloni berupaya mencetak prestasi bersejarah dalam sepak bola Argentina dengan memimpin “El Tango” meraih gelar kedua berturut-turut, sebuah prestasi langka yang hanya pernah dicapai oleh sedikit tim nasional sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, kejayaan sepak bola ini mungkin harus dibayar dengan mengorbankan kenyamanan sementara bersama keluarga istrinya di Mallorca.