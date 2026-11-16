Apakah dia mengejeknya? Ancelotti membalas keras tuntutan Romario untuk memecatnya

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, yang menukangi timnas Brasil, menanggapi tuntutan legenda Samba, Romario, agar dirinya dipecat dari jabatannya menyusul kekalahan 3-2 dari Jepang, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim di kota Singapura.

Iklan

Romario menilai bahwa pelatih tersebut hingga kini belum menunjukkan bukti kemampuannya untuk memimpin timnas Samba, kendati memiliki rekam jejak penuh prestasi bersama klub-klub.

Pernyataan Romario itu disampaikan melalui akun resminya di "Instagram", di mana ia melontarkan kritik langsung kepada Ancelotti, dengan menilai bahwa sejarah kepelatihannya yang besar tidak cukup untuk membenarkan kelanjutan proyek saat ini.

Ketika ditanya mengenai kritik dari mantan penyerang timnas Brasil tersebut, Ancelotti menjawab dalam bahasa Spanyol, menurut surat kabar "Marca": "Itu adalah kebebasan berekspresi, dan di sebuah negara demokratis, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya."

Ia melanjutkan: "Romario telah menyampaikan pendapatnya, dan setiap orang berhak mengatakan apa yang ia mau, baik itu benar maupun salah. Kenyataannya, Romario banyak bicara, dan itu haknya."

Iklan Iklan

Ancelotti menambahkan, dalam konferensi pers: "Ini adalah pekerjaan baru, dan saya kagum dengan apa yang kami lakukan, tetapi menurut saya itu belum cukup. Saya harus memberikan lebih, dan saya akan melakukannya. Saya senang berada di sini, senang bersama timnas, dan saya harus berkembang."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SIN Friendlies 05.00 BRA

Ia menambahkan: "Saya harus memberikan lebih untuk menjadikan tim ini kompetitif kembali. Kami sudah lama tidak kompetitif. Saya senang berada di sini, dan saya ingin memberikan lebih untuk menjadikan tim ini yang paling kompetitif di dunia."

Pelatih itu meremehkan arti penting kekalahan dari Jepang dengan mengatakan: "Jelas bahwa ini adalah waktu untuk bereksperimen. Kami mencoba pemain-pemain baru, mulai dari Gabriel Bontempo, Andre, dan Jonathan Jesus... ini adalah evaluasi yang sangat positif, tanpa menyebut nama."

Iklan

Ia melanjutkan: "Kami selalu berharap bisa tampil bagus, tetapi mustahil untuk bereksperimen, melakukan perubahan, dan mempersiapkan tim pada saat yang bersamaan. Kami semua yakin bahwa tim berjalan di jalur yang benar. Kami terus melangkah dengan keyakinan besar di jalan ini, dan kami akan menghadapi ujian yang sesungguhnya melawan Singapura."

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Sekarang, kami perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kami. Beberapa aspek melawan Jepang menunjukkan bahwa kami perlu lebih mengembangkan performa bertahan dibandingkan menyerang. Namun, kami berjalan di jalur yang benar untuk memiliki timnas yang sangat kuat di masa depan."

Iklan

Romario Mengkritik Ancelotti

Perlu disebutkan bahwa Romario mengatakan pelatih asal Italia itu merupakan salah satu pelatih terhebat dalam sejarah sepak bola, tetapi ia meraih status tersebut di level klub, sementara bersama timnas Brasil hingga kini belum menunjukkan level yang diharapkan darinya.

Iklan

Romario tidak hanya menyerang sang pelatih kepala, tetapi juga melontarkan kritiknya kepada presiden Federasi Sepak Bola Brasil, dengan menuntutnya untuk turun tangan dan mengambil keputusan tegas.

Ia melayangkan pesan bernada keras kepada presiden federasi, Samir Xaud, dengan mendesaknya untuk bersikap berani dan mengakhiri kontrak Ancelotti, seraya memperingatkan bahwa berlanjutnya situasi saat ini dapat membuat timnas menghadapi lebih banyak kegagalan.

Iklan

Romario mengatakan bahwa jersey timnas Brasil seharusnya tidak menjadi ajang eksperimen atau keputusan yang tidak diperhitungkan, seraya menegaskan bahwa para pendukung sudah menderita akibat hasil-hasil yang mengecewakan.

Ia menambahkan bahwa negaranya tidak mampu menanggung hilangnya peluang baru di Piala Dunia, dengan menuntut Ancelotti untuk kembali melatih klub jika ingin melanjutkan kariernya, alih-alih terus memimpin timnas.