Real Madrid mengalahkan rival tradisionalnya, Barcelona, dengan skor 2-1 dalam El Clasico putaran pertama Liga Spanyol, di Stadion Spotify Camp Nou.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit kontroversial, memberikan penilaian kepada wasit Juan Martinez Munuera, yang memimpin El Clasico, sebesar 5,75 dari 10 poin.

Archivo VAR menyebutkan bahwa Munuera terpaksa menenangkan suasana sejak menit-menit awal, berusaha untuk tidak terburu-buru mengeluarkan kartu kuning, agar tidak menetapkan standar yang terlalu longgar dalam pertandingan jenis ini. Dan ia benar dalam hal itu.

Penampilannya ditandai dengan netralitas sepanjang babak pertama, tetapi ia menghadapi beberapa masalah tambahan pada babak kedua. Ia menangani dua kasus yang memicu kontroversi, dan berhasil menyelesaikannya dengan cara yang cukup bisa diterima; ia menangani salah satunya secara sempurna, sementara keputusannya pada yang lain tidak sepenuhnya tepat.

Pada menit-menit akhir, wasit kehilangan sebagian kestabilan dalam keputusannya, karena ia mengabaikan pengeluaran kartu kuning yang jelas kepada Camavinga. Namun secara umum, ia berhasil memimpin pertandingan yang sangat sulit, dan nilai positifnya jauh lebih banyak daripada nilai negatifnya.

Wasit melakukan dua kesalahan dalam menangani kartu, tetapi ia mengambil beberapa keputusan yang tepat dalam kasus-kasus lainnya.

Pertama, wasit tidak menghukum pelanggaran dari Joao Cancelo terhadap Diomande, yang nyaris melampaui batas yang diizinkan. Meskipun momen itu terlihat keras ketika disaksikan dalam gambar diam, menyaksikannya dalam gambar bergerak menunjukkan bahwa persoalannya terkait dengan gesekan yang menyebabkan goresan pada kaki lawan. Maka ini adalah kasus yang jelas membutuhkan pengeluaran kartu kuning.

Sebaliknya, wasit benar sepenuhnya ketika memutuskan untuk tidak memberikan kemungkinan penalti akibat Alejandro Balde menyentuh bola dengan tangannya, dalam sebuah situasi yang menyaksikan 3 sentuhan secara bersamaan hanya dalam waktu satu detik.

Sentuhan tangan itu sepenuhnya tidak disengaja, dan tidak membutuhkan penetapan pelanggaran. Dalam kasus ini, wasit mengambil keputusan yang sepenuhnya tepat.