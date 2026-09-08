Perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or semakin memanas seiring mendekatnya waktu penyerahan penghargaan tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Kylian Mbappe kemarin dengan jelas menyatakan bahwa ia menganggap dirinya layak memenangkan penghargaan itu, di mana ia berujar: "Ketika kamu bermain untuk Real Madrid, klub terbaik di dunia, maka kamu pasti dikaitkan dengan penghargaan-penghargaan ini. Ketika orang-orang bertemu denganku di jalan, mereka membicarakan hal itu. Ini adalah imbalan yang sangat berharga bagi pemain mana pun".

Ia menambahkan: "Aku telah mengukir sejarah musim panas ini di kompetisi paling bergengsi. Namun perjalanan masih panjang. Dan setiap orang bebas berpikir mengenai siapa pemain terbaik di dunia (...) Ini adalah hal yang sangat personal. Setiap orang punya pendapatnya. Sebagian akan bilang ya, dan sebagian lainnya akan bilang tidak. Ini sebuah perdebatan... dan tidak semua orang harus berpikir sepertiku. Tahun ini mungkin cocok untuk Ballon d'Or, tetapi penghargaan itu diberikan oleh para jurnalis, dan merekalah yang akan memutuskan".

Menurut jaringan "Foot Mercato" Prancis, pernyataan penyerang Real Madrid itu memicu reaksi geram di Prancis dan Spanyol, di mana juara dunia 2018 tersebut menuai kritik tajam akibat rasa percaya diri yang berlebihan.

Meskipun pemain Madrid itu menganggap dirinya layak menyandang gelar tersebut, ia bukanlah satu-satunya kandidat dalam daftar yang dipenuhi para pesaing menonjol.

Banyak pemain yang berhak menuntut penghargaan itu atas dasar yang sah, seperti Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, dan Lamine Yamal, ditambah pemegang gelar Ousmane Dembele.

Dan pada tahun yang menyaksikan persaingan yang sangat ketat serta setiap pernyataan publik menjadi sorotan tajam, ucapan para bintang mendapat perhatian cermat, dan hal itu berlaku persis pada penyerang Paris Saint-Germain yang berbicara kepada surat kabar "France Football" pada Selasa pagi ini.

Pemegang gelar Ousmane Dembele mengabaikan segala keraguan yang mengelilingi proses pemungutan suara sesuai gayanya yang biasa, di mana ia berkata: "Aku tidak menganggap penghargaan ini membingungkan. Aku yakin penghargaan ini akan tetap berada di tangan seorang pemain dari Paris Saint-Germain".

Ketika Dembele ditanya tentang pilihannya untuk 3 pemain terbaik di dunia, ia menjawab tanpa urutan tertentu: "Kvara, Harry Kane yang menampilkan musim yang sangat sangat bagus, dan aku rasa Kylian Mbappe".

Meskipun menghormati rekan setimnya di timnas Prancis, Dembele memupuskan ambisi sahabatnya itu dengan memuji musim kolektif yang ditampilkan Paris Saint-Germain.

Sikap tegas Dembele memperlihatkan pendekatan media yang benar-benar berbeda dari gaya mantan rekan setimnya, sebab sementara Mbappe menunjukkan ambisi individu yang besar, mantan pemain Barcelona itu lebih memilih berfokus pada sikap mengalah dan menonjolkan kekuatan penampilan kolektif tim Paris ketika ditanya tentang kemungkinan ia memenangkan penghargaan itu untuk kedua kalinya secara beruntun.

Ia mengomentari hal tersebut dengan berkata: "Aku? Oh tidak, aku tidak pernah menempatkan diriku dalam hal-hal seperti itu. Aku sama sekali tidak memilih diriku sendiri. Jika aku yang berbicara, maka aku tidak akan memilih diriku sendiri. Ada juga banyak pemain lainnya, Michael Olise bisa masuk dalam daftar karena ia menampilkan musim yang menakjubkan dan menjadi pemain terbaik di Liga Jerman, dan juga Lamine Yamal, Fabian Ruiz, dan Pacho... kita melupakan yang terakhir ini, Pacho. Aku berharap kita tidak melupakannya tahun ini karena ia layak".



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