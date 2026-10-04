Kylian Mbappe memicu kontroversi baru di Madrid, setelah ia mengunggah sejumlah foto dirinya saat menjalani latihan fisik di atas treadmill dan mengayuh sepeda, bersamaan dengan masa pemulihannya dari cedera. Namun, yang mencuri perhatian bukanlah kemunculannya dalam sesi latihan tersebut, melainkan pesan misterius yang terkandung dalam salah satu foto, yang kembali mengingatkan pada pernyataan Jose Mourinho tentang profesionalisme para pemain Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Mbappe tampil dalam salah satu storynya tersenyum ke arah kamera, sementara pada latar belakang terpampang lagu "The Good, the Bad, the Ugly", disertai kata-kata: "Siapa yang jahat? Yang sangat jahat?", hal yang membuka pintu bagi berbagai penafsiran di Madrid, terutama dengan munculnya sepeda dalam salah satu foto.

Foto itu memperoleh perhatian lebih besar karena pernyataan terbaru Mourinho, yang di dalamnya ia berbicara tentang keharusan seorang pesepak bola untuk bersikap profesional sepanjang waktu, seraya memperingatkan agar tidak melakukan sejumlah aktivitas yang dapat membuatnya berisiko mengalami cedera, salah satunya adalah bersepeda.

Mourinho mengatakan dalam pernyataannya bahwa seorang pemain tidak bisa begitu saja menaiki sepeda tanpa memikirkan konsekuensinya, karena terjatuh dapat menyebabkannya absen dari beberapa pertandingan, atau dalam kasus terburuk mengalami patah kaki. Ia menjelaskan bahwa hal ini bukan hanya soal kontrak, melainkan juga soal citra yang ditampilkan seorang pemain dan sejauh mana komitmennya dalam menjaga kesiapan dirinya.

Dari sinilah muncul kaitan di Madrid antara foto Mbappe dan pernyataan pelatih asal Portugal itu, karena kemunculan bintang asal Prancis tersebut di atas sepeda, sekalipun merupakan bagian dari program fisik dan rehabilitasinya, kembali membawa kata-kata Mourinho ke permukaan dengan cara yang sulit diabaikan.

Kepekaan situasi ini semakin meningkat karena Mbappe memang tengah berada dalam periode di mana setiap pergerakannya menjadi sorotan yang diteliti, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis akibat cedera lutut, lalu melanjutkan program pemulihannya di luar Madrid atas izin klub.

Mbappe tidak secara langsung menyinggung Mourinho atau pernyataannya, dan tidak ada pula yang memastikan bahwa unggahan foto itu merupakan pesan yang sengaja ditujukan kepadanya. Namun, bersamaannya kehadiran sepeda dengan lirik lagu yang misterius itu memberi unggahan tersebut ruang penafsiran yang luas di kalangan masyarakat Madrid.