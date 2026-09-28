Beberapa pekan terakhir mengungkap bahwa Federasi Sepakbola Portugal menghubungi Jose Mourinho untuk menawarkan posisi direktur teknik tim nasional, tetapi pelatih asal Portugal itu memutuskan mengabaikan tawaran tersebut dan mengulurkan tangan untuk membantu sahabatnya, Florentino Perez, di Real Madrid.

Kontak dari pihak Portugal itu datang pada momen sensitif, pada bulan April lalu, dalam pekan-pekan yang mendahului Piala Dunia, menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Meski nasib Roberto Martinez tampak sudah pasti akan meninggalkan kursi kepelatihan Portugal, terlepas dari apa yang bakal terjadi di Piala Dunia yang digelar di Amerika Utara, Federasi Portugal mulai mencari pengganti lebih awal, dan nama pertama yang ada di atas meja adalah Jose Mourinho.

Menurut informasi, Mourinho memang telah mendengarkan para pejabat federasi, dan membahas bersama mereka kondisi-kondisi seputar bekerja dengan tim nasional sebagai titik awal untuk mencapai kesepakatan, tetapi tepat pada saat itulah Real Madrid bergerak.

Klub Kerajaan itu tengah melewati periode sulit, dan presidennya, Florentino Perez, memutuskan bahwa solusinya terletak pada kembalinya seorang pelatih yang telah membuktikan kesuksesannya sebelumnya. Dengan skenario yang sama seperti yang terjadi pada Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti, Perez meminta bantuan dari pelatih Benfica saat itu.

Meski hubungan antara Perez dan Mourinho tidak pernah terputus sejak kepergian pelatih Portugal itu dari Madrid 12 tahun lalu, dan meski namanya sempat mengemuka pada beberapa kesempatan sebelumnya, sang presiden dan wakilnya, Jose Angel Sanchez, menilai bahwa waktunya telah tiba untuk kepulangannya.

Di sinilah Mourinho menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, sebab seorang sahabat tidak akan pernah mengecewakanmu, atau setidaknya Mourinho tidak melakukannya. Ia memenuhi panggilan Real Madrid tanpa ragu, dan menolak banyak tawaran, terutama tawaran dari tim nasional Portugal.

Real Madrid telah membayar nilai klausul penalti kepada Benfica untuk merampungkan kesepakatan itu, sementara Federasi Portugal memahami kondisi sang pelatih, lalu dengan cepat beralih ke opsi lain yang mengetahui betul cara menangani Cristiano Ronaldo, yaitu Jorge Jesus.

Diketahui bahwa ada perselisihan antara Cristiano Ronaldo dan Jose Mourinho, dan Aitor Karanka, mantan asisten Jose Mourinho di Real Madrid, membeberkan detail konfrontasi sengit yang mempertemukan keduanya di dalam ruang ganti klub Kerajaan itu.

Dalam sebuah wawancara sebelumnya dengan program "El Cafelito", ia mengungkap bahwa percikan itu meletus setelah pertandingan melawan Valencia di Copa del Rey, ketika Mourinho menegur bintangnya dengan keras, lalu Ronaldo membalas di hadapan semua orang dengan runtuh dan nada terisak: "Akulah yang begitu mendukungmu".

Ini bukan kali pertama Portugal mengetuk pintu Mourinho, sebab pada tahun 2012, ketika ia menjadi pelatih Real Madrid, Federasi Portugal menawarinya menangani tim nasional secara paralel dengan pekerjaannya di klub Kerajaan itu, tetapi manajemen Real Madrid saat itu menolak rangkap jabatan tersebut.

Hari ini, semua indikasi menunjukkan bahwa hubungan antara mantan pemain Benfica itu dengan presiden Real Madrid telah memasuki fase baru berupa kepercayaan yang mutlak dan penuh, kepercayaan yang serupa dengan yang diberikan Perez kepada Zidane dan Ancelotti, karena keyakinannya akan kemampuannya mengubah situasi yang dialami tim dalam dua musim terakhir.







