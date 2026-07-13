Apakah dia cedera?.. Bellingham membunyikan tanda bahaya di Inggris menjelang laga melawan Argentina

Media di Argentina melaporkan bahwa bintang Inggris, Jude Bellingham, mengalami cedera beberapa hari menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Argentina, sang juara bertahan.

Stadion Atlanta di Amerika Serikat sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina, pada Rabu malam mendatang.

Sebelumnya, Bellingham telah memimpin timnas Inggris melewati rintangan Norwegia di babak perempat final dengan mencetak dua gol dalam kemenangan (2-1), selama pertandingan yang berlanjut hingga dua babak tambahan.

Namun, muncul rekaman video yang memperlihatkan Bellingham memegangi bahunya saat bersiap memberikan pernyataan kepada media setelah kemenangan atas Norwegia.

Ia juga terlihat dalam sebuah foto sedang memegang bagian atas lengannya saat menerima instruksi dari pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel.





Surat kabar Inggris “Metro”, mengutip saluran TV Argentina TyC Sports, melaporkan bahwa tim medis timnas Inggris memantau kondisi Bellingham dengan cermat menjelang pertandingan melawan Argentina.

Dikabarkan bahwa bintang Real Madrid tersebut mungkin terpaksa mengenakan perban saat menghadapi Argentina, demi upaya lolos ke final Piala Dunia dan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol dan Prancis.

Bellingham mengalami benturan selama pertandingan melawan Norwegia, dan terlihat sedang berbicara dengan Steve Kemp, fisioterapis timnas Inggris, selama jeda minum, serta terus mengalami ketidaknyamanan hingga akhir pertandingan.

Bellingham absen di awal musim 2025/26 setelah menjalani operasi bahu pada Juli lalu, yang meninggalkan bekas luka yang cukup besar.

Setelah operasi, bintang Tim Tiga Singa itu berkata: “Saya sudah sampai pada tahap di mana rasa sakitnya tidak lagi parah. Saya sudah bosan bermain sambil memakai gips.”

Timnas Inggris sangat berharap mantan pemain Borussia Dortmund ini bisa mengatasi kekhawatiran akan cedera sebelum menghadapi Argentina.

Perlu dicatat bahwa Bellingham sedang bersaing ketat untuk gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, dengan 6 gol di kontaknya, tertinggal dua gol dari Kylian Mbappé, bintang Prancis, dan Lionel Messi, kapten Argentina.