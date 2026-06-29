Apakah dia bisa menjadi pengganti Lewandowski?.. Penyerang Hoffenheim menggoda Barcelona dengan 6 foto eksklusif

Lebih dari sebulan yang lalu, Robert Lewandowski mengumumkan bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, sehingga mengakhiri kariernya bersama klub tersebut. Dalam situasi ini, jajaran manajemen olahraga menghadapi kebutuhan mendesak untuk merekrut penyerang kelas atas yang mampu memikul beban mencetak gol selama bursa transfer musim panas saat ini.

Julian Álvarez, bintang Atlético Madrid, tetap menjadi target utama, namun kesepakatan tersebut tampaknya sangat rumit karena status kontraknya dan biaya transfer yang sangat mahal.

Dalam konteks ini, Vesnik Aslani menarik perhatian pada hari Senin ini dengan memposting beberapa foto masa kecilnya di akun media sosialnya, di mana ia terlihat mengenakan jersey Barcelona.

Surat kabar “Marca” melaporkan bahwa penyerang asal Kosovo berusia 23 tahun, yang saat ini bermain untuk Hoffenheim, tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada klub Catalan tersebut, namun kali ini ia melangkah lebih jauh dengan memposting foto-foto yang oleh banyak penggemar ditafsirkan sebagai isyarat kepada Barça.

Postingan tersebut mencakup 3 foto yang diambil saat ia masih kecil dengan mengenakan kaos Barcelona, serta 3 foto lainnya yang mengulang adegan yang sama hari ini, dengan mengenakan pakaian serba hitam. Aslani menulis bersama foto-foto tersebut: “Tempat yang sama, waktu yang berbeda.”

Semua foto tersebut diambil di Stadion Sportplatz Hohenhünsen, yang terletak di Jerman.

Meskipun ada isyarat ini kepada Barcelona, realitas bursa transfer menunjukkan arah yang berbeda. Semua tanda mengindikasikan bahwa masa depan Aslani lebih dekat dengan Borussia Dortmund, klub yang terus memantau perkembangannya dengan cermat dan mungkin menjadi tujuan berikutnya.

Sementara itu, Barcelona terus berupaya mencari penyerang yang tepat untuk memimpin proyek olahraga barunya setelah kepergian Lewandowski.







