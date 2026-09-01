Apakah dia akan tampil di Liga Champions? Detail babak terakhir dalam kisah Ceballos dan Real Betis

Sebuah laporan media menegaskan bahwa Dani Ceballos kini semakin dekat untuk menandatangani kontraknya dengan klub barunya dalam beberapa jam ke depan.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa kisah Dani Ceballos dan Real Betis musim panas ini mendekati akhir, dan hal ini logis, terutama dengan semakin dekatnya penutupan jendela transfer, namun masih ada beberapa hal yang belum tuntas.

Poin-poin kontrak pemain telah ditetapkan, yang pada awalnya berjangka panjang setelah berakhirnya masa bermainnya bersama Real Madrid, namun kemudian disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan finansial Real Betis yang tak terduga musim panas ini.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Dengan demikian, Real Betis dan Ceballos telah menyepakati seluruh persyaratan yang diperlukan untuk menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, dengan opsi perpanjangan untuk tahun keempat, yang akan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di tim, jika bukan yang tertinggi.

Ceballos telah berupaya keras dengan menekan Real Madrid agar bisa hengkang meskipun masih tersisa satu tahun dalam kontraknya, dan Betis kini berusaha keras menyediakan ruang finansial yang diperlukan di tengah waktu yang mendesak.

Selama 24 jam terakhir, Real Betis berupaya melepas Lozada, menjual Pablo García dengan harga tertinggi, dan mencari pemain untuk bersaing dengan Álvaro Fidalgo, guna menyediakan ruang dalam anggaran gaji, mendaftarkan Ceballos, serta mendatangkan gelandang bertahan yang sangat diinginkan oleh Pellegrini.

Hal ini tidak akan mudah, namun suasana positif menyelimuti Betis, bahkan mereka telah memikirkan kemungkinan manajemen klub secara langsung menjamin beberapa transaksi untuk memastikan penyelesaiannya berhasil.

Ceballos bisa saja menandatangani kontrak bahkan setelah penutupan jendela transfer musim panas, karena statusnya sebagai pemain bebas. Meski demikian, kecil kemungkinan namanya terdaftar di Liga Champions Eropa, sebab Persatuan Sepak Bola Eropa (UEFA) meminta penyerahan daftar pemain yang berpartisipasi dalam turnamen pada hari Rabu besok.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



