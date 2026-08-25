Al Hilal menantikan laporan medis pekan depan untuk memastikan kemungkinan tampilnya salah satu bintangnya yang tengah cedera dalam laga menghadapi Al Ahli, pada pekan ketiga Liga Roshn Saudi untuk kompetisi profesional, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang di Stadion Kingdom Arena di Riyadh.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, "tim medis dan tim teknis Al Hilal tengah berupaya mempersiapkan bek Hassan Tambakti secara bertahap, dengan tujuan meningkatkan kesiapan fisik dan teknisnya menjelang laga El Clasico".

Namun sumber yang sama tidak memasukkan kesiapan sang bek untuk tampil melawan Al Khaleej di Dammam, pada pekan keempat liga, karena pemulihannya yang belum tuntas.

Sebelumnya, Liga Sepak Bola Profesional Saudi telah mengubah urutan dua laga Al Hilal berikutnya dalam kompetisi tersebut, mengingat persiapan Al Ahli untuk menjalani laga melawan Auckland City pada pembukaan Piala Interkontinental Antarklub besok, Rabu, di mana "Sang Pemimpin" akan memainkan laga pekan keempat melawan Al Khaleej Jumat mendatang, kemudian menghadapi "Al Raqi" (pekan ketiga) pada 1 September mendatang.

Tambakti mengalami cedera di bagian bawah tumit kaki, yang dideritanya saat tampil bersama timnas Saudi di putaran final Piala Dunia 2026, yang berakhir Juli lalu.

Cedera tersebut menyebabkan Tambakti absen dari pemusatan latihan Al Hilal di Eropa, tepatnya di Austria. Pemain itu juga absen dari laga Al Hilal melawan Al Faisaly dan Al Fayha di liga, di samping laga melawan Al Raed pada babak 32 besar Piala Pelayan Dua Tanah Suci.

Sejak kepindahannya ke Al Hilal pada musim panas 2023, Tambakti telah menjalani 103 pertandingan dengan seragam tim, mencetak dua gol dan menyumbang tiga assist.

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