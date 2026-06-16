Didier Deschamps, pelatih Prancis, berbicara mengenai masa depan bintang Les Bleus, Michael Olis, bersama Bayern Munich, di tengah minat besar dari beberapa klub untuk merekrutnya.

Catatan statistik Oulis sangat mengesankan: 42 gol dan 54 assist dalam 107 pertandingan resmi bersama Bayern Munich. Michael Oulis (24 tahun) telah naik ke jajaran bintang di Munich, dan kini menjadi pilar utama di timnas Prancis yang berlaga di Piala Dunia.

Nilai pasarnya mencapai 150 juta euro, dan terus meningkat; saat ia bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace dua tahun lalu, nilainya hanya 55 juta euro.

Deschamps (57 tahun), pelatih timnas Prancis, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar “Sport Bild” dan “Bild”: “Michael Olis telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Awalnya, segalanya terasa sulit dan sedikit berat baginya bersama kami di timnas Prancis. Namun, berkat ketekunan dan dukungan, ia berkembang.”

Jelas bahwa klub-klub besar Eropa sangat ingin merekrut Oles, tetapi manajemen Bayern Munich bahkan tidak mempertimbangkan untuk menjualnya, terutama karena kontrak sang penyerang masih berlaku hingga tahun 2029.

Deschamps memahami posisi Bayern; ia yakin bahwa bintang mudanya berada di tangan yang tepat bersama sang juara bertahan.

Deschamps mengatakan: “Pelatih Vincent Kompany memainkan peran besar dalam kemajuan luar biasa Michael. Ia mencatatkan musim yang luar biasa di bawah asuhannya, yang ditandai dengan efisiensi dan kepribadian yang kuat. Ia akan terus bersinar jika tetap di Bayern München.”

Ia melanjutkan: “Saat ini, Michael termasuk salah satu pemain terbaik di dunia, tetapi sorotan media tidak cocok untuknya. Yang penting baginya adalah lapangan; di situlah ia ingin menghabiskan hidupnya.”