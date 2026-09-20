Klub Barcelona tengah menjalani fase positif di bawah kepemimpinan pelatih Jermannya, Hansi Flick, di mana tim memulai musim dengan langkah yang mantap disertai hasil-hasil yang baik seiring meningkatnya pemahaman para pemain terhadap gaya sang pelatih. Namun, bek asal Prancis Jules Koundé tersingkir dari perhitungan pemain inti dalam beberapa pekan terakhir, hingga akhirnya ia menjalani tiga pertandingan beruntun tanpa bermain satu menit pun.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pemain Prancis itu tidak tampil dalam laga melawan Levante, Racing, dan Sevilla, sebuah situasi yang menarik perhatian terutama pada pertandingan terakhir, di mana Koundé kembali ke Stadion "Sánchez Pizjuán" tempat ia meninggalkan jejak yang menonjol selama tahun-tahunnya bersama Sevilla. Meski disambut hangat oleh para pendukung, sang bek mengikuti jalannya laga dari bangku cadangan pada malam yang spesial di hadapan mantan timnya.

Situasi Koundé memiliki bobot olahraga yang kian meningkat, terlepas dari sisi emosional, sebab ia hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan saja dari total delapan laga pertama musim ini, dan perannya di posisi bek kanan meredup dengan munculnya pemain muda Xavi Espart serta level tinggi yang ditampilkan Eric García di posisi tersebut.

Saat ini muncul peluang baru bagi pemain internasional Prancis itu untuk mengubah situasi keikutsertaannya, karena cedera yang dialami bek Denmark Andreas Christensen mengubah lanskap di lini pertahanan, setelah ia mendapatkan kepercayaan Flick sebagai partner Pau Cubarsí, sehingga absennya dalam pekan-pekan mendatang membuat pelatih asal Jerman itu memiliki lebih sedikit pilihan untuk melengkapi lini belakang.

Koundé dapat memanfaatkan kondisi ini untuk kembali tampil di posisi yang dikenalnya dengan baik, di mana keunggulan fleksibilitas taktisnya kembali menguntungkan tim. Meski Flick mengandalkan pemain Prancis itu sebagai bek sejak awal musim lalu, kekurangan jumlah pemain di jantung pertahanan mungkin mendorong sang pelatih untuk mengembalikannya bermain sebagai bek tengah.

Koundé hanya menjalani sepuluh menit di posisi bek tengah selama lima pertandingan yang ia ikuti musim ini, namun cedera Christensen bisa mengubah rencana tersebut.

Bek Prancis itu menjadi satu-satunya pemain Barcelona yang menjalani latihan usai pertandingan melawan Sevilla meski tidak bermain satu menit pun, sebagai bentuk kesadarannya akan pentingnya berupaya kembali merebut kepercayaan sang pelatih.

Barcelona membutuhkan elemen-elemen yang siap di lini pertahanan, yang memberikan Koundé peluang emas untuk merebut kembali tempatnya dan berotasi antara posisi bek sayap dan bek tengah guna menyediakan solusi yang andal bagi Flick sepanjang periode absennya pemain Denmark itu, sehingga keputusan kembali berada di tangannya.

Jeda internasional mendatang memberikan peluang tambahan bagi pemain tersebut untuk mengembalikan sensasi bertanding, setelah ia dipanggil ke timnas Prancis untuk menjalani empat laga persahabatan guna memulihkan ritme kompetisi dan merasakan kembali peran pentingnya, di mana laga melawan Turki, Belgia, Italia, kemudian Belgia lagi akan menjadi ujian-ujiannya berikutnya bersama timnas.



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"