Seperti dilaporkan jurnalis Turki ternama Yagiz Sabuncuoglu, Trabzon telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Darwin Nunez. Namun, negosiasi yang kemungkinan rumit dengan klub pemiliknya, Al-Hilal, disebut masih berlangsung.

Pasalnya, klub top Arab Saudi itu baru pada tahun lalu membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro kepada Liverpool untuk Nunez. Kontrak pemain Uruguay itu masih berlaku hingga 2028, sehingga Al-Hilal tentu tidak ingin menjualnya di bawah nilainya. Berapa besar nilai transfer yang diinginkan tidak diungkap dalam laporan Sabuncuoglu.

Dari sisi gaji, Nunez juga harus menerima pemangkasan jika pindah ke tim peringkat ketiga di musim Süper Lig yang baru saja berakhir itu. Jika ia disebut menerima sekitar 15 juta euro bersih per tahun di Al-Hilal, Trabzonspor kabarnya hanya bisa menawarinya maksimal delapan juta euro per tahun.

Akankah Darwin Nunez kelak mengacak-acak bersama Mohamed Salah di Trabzonspor?

Pada dasarnya, Al-Hilal saat ini sepenuhnya terbuka untuk menjual Nunez. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun itu langsung tersisih pada awal Februari setelah kedatangan Karim Benzema.

Karena aturan pemain asing yang ketat di Saudi Pro League, Al-Hilal harus mencoret satu pemain asing dari skuad untuk liga domestik dan memilih Nunez. Penyerang itu hingga pertengahan Februari hanya tampil dalam dua pertandingan AFC Champions League, dan kini sudah setengah tahun tanpa penampilan di laga kompetitif. Sebelumnya, ia mencatatkan sembilan gol dan lima assist dalam 24 pertandingan untuk Al-Hilal.

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Di Trabzonspor, Nunez akan bertemu lagi dengan seorang kenalan lama yang terkenal. Antara 2022 dan 2025, penyerang tim nasional Uruguay itu bermain di lini serang Liverpool bersama Mohamed Salah, yang setelah meninggalkan Anfield Road belum lama ini menandatangani kontrak dengan Trabzon secara gratis dan dengan banyak gegap gempita.

Bersama pemain Mesir itu dan mungkin juga Nunez, klub tradisional dari timur laut Turki tersebut ingin merepotkan klub-klub Istanbul yang dipimpin juara beruntun Galatasaray dan membidik gelar juara pertama sejak 2022.

Sebagai model transfer, Trabzonspor disebut memikirkan peminjaman dengan opsi pembelian untuk Nunez. Apakah Al-Hilal akan menerima itu, masih harus ditunggu.

Dengan nilai transfer yang kurang lebih bisa diperkirakan itu, Nunez bagaimanapun akan menjadi pemain sepakbola kesembilan dalam sejarah yang menembus angka 200 juta euro, dalam hal total biaya transfer yang dibayarkan untuknya sepanjang karier. Setidaknya 16 juta euro akan dibutuhkan untuk itu. Hingga saat ini, total 184 juta euro telah dibayarkan untuk mantan pemain Liverpool tersebut.