Apakah dia akan memperpanjang kontrak di Bayern Munchen atau tidak? Harry Kane dikabarkan telah membuat keputusan finalnya

FC Bayern Munchen menurut laporan harian InggrisThe Times akan segera memperpanjang kontrak Harry Kane lebih cepat. Striker asal Inggris itu disebut akan memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga 2027 selama dua tahun lagi.

Setelah pemain berusia 32 tahun itu kembali dari liburan, pembicaraan final disebut akan dilakukan pekan depan. Kedua pihak dalam negosiasi itu pada dasarnya sudah hampir sepakat mengenai poin-poin utama.

Apakah Harry Kane akan mendapat gaji lebih besar di FC Bayern ke depannya?

Kenaikan gaji yang signifikan tampaknya tidak direncanakan: Kane, yang diperkirakan memiliki gaji tahunan bruto sekitar 25 juta euro, tetap menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Munchen. Menurut laporan terkini, fokus utama pembicaraan yang akan datang lebih tertuju pada rincian kemungkinan pembayaran bonus.

Kane dan keluarganya merasa sangat nyaman di Munchen. Spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Premier League Inggris, misalnya untuk memecahkan rekor gol Alan Shearer, dengan demikian menjadi tidak relevan. Permintaan informal dari Barcelona juga tidak mengarah pada negosiasi konkret, karena FC Bayern selalu tetap menjadi pihak pertama yang dituju Kane.

Sejak pindah dari Tottenham Hotspur pada 2023, Kane telah mencetak 146 gol untuk FC Bayern Munchen di semua ajang. Pada musim yang baru saja berakhir saja, ia mencetak 61 gol dalam 51 penampilan. Menurut laporan tersebut, target utama Kane dari sisi olahraga adalah memenangi lebih banyak gelar bersama FC Bayern Munchen dalam beberapa tahun ke depan, terutama Liga Champions.

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