Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1077953924.jpgLaci Perenyi
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

Apakah dia akan memperpanjang kontrak di Bayern Munchen atau tidak? Harry Kane dikabarkan telah membuat keputusan finalnya

Bundesliga
Bayern Munich
H. Kane
J. Musiala
I. Saibari

Negosiasi FC Bayern Munchen dengan Harry Kane mengenai perpanjangan kontrak dikabarkan sudah berada di tahap akhir.

FC Bayern Munchen menurut laporan harian InggrisThe Times akan segera memperpanjang kontrak Harry Kane lebih cepat. Striker asal Inggris itu disebut akan memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga 2027 selama dua tahun lagi.

Setelah pemain berusia 32 tahun itu kembali dari liburan, pembicaraan final disebut akan dilakukan pekan depan. Kedua pihak dalam negosiasi itu pada dasarnya sudah hampir sepakat mengenai poin-poin utama.

Apakah Harry Kane akan mendapat gaji lebih besar di FC Bayern ke depannya?

Kenaikan gaji yang signifikan tampaknya tidak direncanakan: Kane, yang diperkirakan memiliki gaji tahunan bruto sekitar 25 juta euro, tetap menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Munchen. Menurut laporan terkini, fokus utama pembicaraan yang akan datang lebih tertuju pada rincian kemungkinan pembayaran bonus.

Kane dan keluarganya merasa sangat nyaman di Munchen. Spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Premier League Inggris, misalnya untuk memecahkan rekor gol Alan Shearer, dengan demikian menjadi tidak relevan. Permintaan informal dari Barcelona juga tidak mengarah pada negosiasi konkret, karena FC Bayern selalu tetap menjadi pihak pertama yang dituju Kane.

Sejak pindah dari Tottenham Hotspur pada 2023, Kane telah mencetak 146 gol untuk FC Bayern Munchen di semua ajang. Pada musim yang baru saja berakhir saja, ia mencetak 61 gol dalam 51 penampilan. Menurut laporan tersebut, target utama Kane dari sisi olahraga adalah memenangi lebih banyak gelar bersama FC Bayern Munchen dalam beberapa tahun ke depan, terutama Liga Champions.

Club Friendlies
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

FC Bayern Munchen, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya FCB

Tanggal

Kompetisi

Pertandingan

Sabtu, 15 Agustus (15.30)

Laga uji coba

FC Bayern vs. RB Leipzig

Selasa, 18 Agustus (18.00)

Laga uji coba

1. FC Heidenheim vs. FC Bayern

Sabtu, 22 Agustus (20.30)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Jumat, 28 Agustus (20.30)

Bundesliga

FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Rabu, 2 September (20.45)

DFB-Pokal

VfL Osnabruck vs. FC Bayern

Sabtu, 5 September (18.30)

Bundesliga

FC Schalke vs. FC Bayern

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google