Dalam perkembangan mengejutkan yang bisa mengubah semua perhitungan, Federasi Sepak Bola Aljazair mendekati keputusan mengenai identitas pelatih baru Aljazair, namun beberapa jam terakhir menghadirkan pesaing kelas berat yang masuk kuat ke jalur negosiasi.

Sebagaimana yang kami ungkap sebelumnya, pelatih asal Uruguay Gustavo Poyet (58 tahun) adalah kandidat terkuat untuk memimpin Aljazair, di mana biodata, kepribadian penuh semangat, serta pengalaman internasionalnya memukau para pejabat FAF, dalam sebuah profil yang benar-benar kontras dengan apa yang ditunjukkan Vladimir Petkovic.

Meskipun pencalonan Poyet sangat kuat dan memenuhi seluruh kriteria internal, serta mendapat konsensus di dalam kepemimpinan Aljazair, perkembangan apa pun di detik-detik terakhir bisa menghambat rampungnya kesepakatan.

Pesaing kelas dunia masuk ke persaingan

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", nama besar lain masuk kuat ke persaingan: pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, mantan pelatih timnas Belgia dan Portugal, yang menunjukkan antusiasme besar dan tak terduga untuk melatih timnas Aljazair.

Sumber-sumber mengungkapkan bahwa Martinez terpukau oleh bakat dan potensi luar biasa yang dimiliki timnas Aljazair, dan menjadi siap untuk menjalani pengalaman Afrika yang menarik ini.

Sebagai bukti nyata atas keinginan kuatnya untuk menyukseskan proyek tersebut, Martinez menunjukkan kesediaan untuk memberikan konsesi besar dalam tuntutan finansialnya agar sesuai dengan anggaran Federasi Aljazair, bahkan mengejutkan semua orang dengan menyetujui penunjukan asisten pelatih asal Aljazair dalam staf teknisnya, sebuah langkah yang membawa pesan penghormatan besar bagi sepak bola Aljazair.

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Biodata yang menakutkan

Martinez memiliki pengalaman luas di level tertinggi, di mana ia memimpin timnas Belgia selama enam tahun, dan meraih pencapaian bersejarah dengannya dengan menempati peringkat ketiga di Piala Dunia 2018 setelah kekalahan menyakitkan 1-0 dari Prancis di semifinal, sebelum ia menghabiskan empat tahun terakhir sebagai pelatih timnas Portugal, di samping pengalaman istimewanya bersama Everton di Liga Inggris.