Apakah dia akan melatih tim nasional Maroko? Rahasia kehadiran Guardiola dalam laga Maroko melawan Skotlandia

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, hadir menyaksikan pertandingan antara Maroko dan Skotlandia dalam ajang Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan tim Atlas Blacks dengan skor 1-0.

Guardiola, yang kini tersedia di pasar pelatih setelah hengkang dari Manchester City, menyaksikan pertandingan tersebut dari tribun stadion di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Menurut informasi yang diperoleh ESPN, Guardiola menghadiri pertandingan tersebut atas undangan Qatar Airways, yang juga merupakan salah satu sponsor Manchester City.

Guardiola tiba di stadion didampingi oleh petugas keamanan, dan duduk di salah satu tribun yang terletak di area yang dikenal sebagai “Red Zone”, yang menawarkan pemandangan luas dan sentral ke lapangan.

Namun, pelatih asal Spanyol itu meninggalkan stadion tanpa menarik perhatian, kurang dari 15 menit sebelum pertandingan berakhir.

Kehadiran Guardiola di stadion tersebut juga memicu spekulasi di kalangan suporter Maroko, karena di Maroko beredar kabar bahwa ia kemungkinan akan melatih tim nasional Atlas Black setelah Piala Dunia berakhir, meskipun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut.