Apakah dia akan melanjutkan Piala Dunia?.. Keputusan bintang Uruguay terkait laga melawan Spanyol

Pelatih kepala tim nasional Uruguay, Marcelo Bielsa, mengungkap kondisi dua pemain andalannya menjelang pertandingan penutup babak penyisihan grup, yang dijadwalkan melawan Spanyol pada Sabtu pagi mendatang.

Timnas Uruguay mengalami awal yang kurang mulus di Piala Dunia 2026, di mana mereka bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi, lalu imbang 2-2 dengan Cape Verde.

Bielsa secara resmi menegaskan bahwa baik Ronald Araujo maupun Giorgian de Arrascaeta tidak memiliki kesempatan untuk bermain dalam pertandingan berikutnya melawan Spanyol. Pelatih asal Argentina itu dengan tegas menyatakan kondisi kedua pemain tersebut setelah Uruguay bermain imbang dengan Cape Verde: “Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk bermain melawan Spanyol.”

Bielsa tidak menjelaskan apakah Araujo akan tersedia di tahap selanjutnya Piala Dunia, jika Uruguay lolos ke babak 32 besar.

Araujo, pemain Barcelona, mengalami robekan kecil pada otot betisnya sejak 4 Juni, waktu yang hampir bersamaan dengan cedera yang dialami Araskaita, gelandang Flamengo, selama sesi latihan persiapan Piala Dunia, dan sejak saat itu ia belum pulih sepenuhnya.

Spanyol saat ini memimpin klasemen dengan empat poin, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde dan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0. Diikuti oleh Uruguay dan Cape Verde dengan masing-masing dua poin, dan terakhir tim nasional Arab Saudi dengan satu poin.

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