Apakah dia akan kembali di masa depan?.. Barcelona secara resmi mengumumkan kepergian Ansu Fati

Klub Barcelona, hari ini Selasa, mengumumkan kepergian bintang mereka, Ansu Fati, pada musim panas ini, sehingga perjalanan sang pemain bersama Barça secara resmi berakhir.

Setelah negosiasi yang berlangsung selama beberapa minggu, Barcelona dan Monaco mencapai kesepakatan mengenai transfer Ansu Fati (23 tahun), yang menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan klub Prancis tersebut.

Klub Catalan tersebut akan menerima 11 juta euro sebagai imbalan atas penyerang yang dibesarkan di akademi La Masia ini, serta akan mempertahankan bagian dari hasil penjualan pemain tersebut di masa depan.

Barça mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: “Barcelona dan Monaco telah mencapai kesepakatan mengenai transfer penyerang Ansu Fati ke klub Prancis tersebut. Klub akan mempertahankan bagian dari hasil penjualan pemain tersebut di masa depan.”

Ansu Fati, yang kini berusia 23 tahun, bergabung dengan Barcelona pada tahun 2012 dari Sevilla saat usianya 10 tahun.

Setelah menyelesaikan program pelatihannya di Akademi La Masia, ia melakukan debutnya bersama tim utama pada Agustus 2019 saat berusia 16 tahun dan 293 hari, sehingga menjadi pemain termuda kedua yang tampil bersama Barcelona di La Liga hingga saat ini.

Selama kariernya bersama Blaugrana, ia telah memainkan 123 pertandingan resmi dan mencetak 29 gol, memecahkan berbagai rekor pencetak gol di La Liga maupun Liga Champions. Ia juga pernah dipinjamkan ke Brighton dan Hove Albion, serta baru-baru ini ke Monaco.

Di sisi lain, klub mengucapkan terima kasih kepada Ansu Fati atas dedikasinya kepada Barcelona selama masa baktinya bersama tim. Dalam pernyataan resmi klub disebutkan: “FC Barcelona ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ansu Fati atas komitmen, profesionalisme, dan dedikasinya selama bertahun-tahun mengenakan seragam Barcelona, serta mendoakan yang terbaik dan kesuksesan baginya di tahap baru karier profesionalnya ini.”







