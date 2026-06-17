Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap perkembangan menarik terkait kondisi pemain Brasil Neymar, yang absen dari tim nasional negaranya saat menghadapi Maroko dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Pada 17 Oktober 2023, merupakan kali terakhir Neymar Jr., yang kini berusia 34 tahun, mengenakan seragam timnas Brasil dalam pertandingan resmi.

Pertandingan tersebut melawan Uruguay, di mana ia mengalami cedera parah: robekan pada ligamen anterior cruciatum (ACL) dan meniskus di lutut kirinya. Sejak saat itu, karena berbagai alasan, ia tidak dapat kembali ke lapangan dengan seragam Brasil.

Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, ia tidak pernah dimasukkan ke dalam skuad mana pun sebelum masuk ke dalam daftar akhir Piala Dunia, dan kemudian terungkap bahwa beberapa rasa sakit yang dialaminya saat bermain bersama Santos ternyata lebih serius daripada yang diperkirakan semula.

Ia absen dalam pertandingan persahabatan dan laga pembuka melawan Maroko, serta baru bisa berlatih di lapangan untuk pertama kalinya pada Selasa kemarin, namun secara individu.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan pada hari Rabu ini: “Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu untuk berlatih bersama tim telah tiba. Ia menerima dukungan seperti biasa, lalu mengikuti sebagian sesi latihan bersama semua pemain, termasuk pertandingan uji coba singkat, yang dilanjutkan dengan sesi latihan individu lainnya.”

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Partisipasinya dalam pertandingan melawan Haiti masih belum pasti menurut media Brasil, meskipun kemungkinannya untuk bermain melawan Skotlandia pada pertandingan terakhir fase grup kini semakin besar. Ia sangat ingin bermain, dan perasaannya lah yang menjadi faktor penentu.”

Setelah pertandingan pembuka yang mengecewakan bagi para penggemar Seleção melawan Maroko, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang sulit, timnas Brasil akan menghadapi timnas Haiti di Philadelphia pada Sabtu dini hari, lalu pada malam 24 Juni, mereka akan menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup dengan menghadapi Skotlandia di Miami.

Perlu dicatat bahwa perkembangan yang jelas dalam kondisi Neymar ini terjadi beberapa jam setelah munculnya laporan media yang kemarin menegaskan bahwa ia tidak akan ikut serta dalam babak penyisihan grup karena cedera, sehingga partisipasinya dalam sesi latihan ini menjadi secercah harapan bagi perjalanan sang pemain di Piala Dunia.