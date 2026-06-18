Bintang Arsenal, Declan Rice, meyakinkan para penggemar Inggris mengenai kondisi fisiknya, setelah ia diganti pada Rabu kemarin, dalam kemenangan dramatis (4-2) atas Kroasia, pada pertandingan pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-72, pelatih Inggris Thomas Tuchel menarik keluar Rice dan memasukkan Morgan Rogers sebagai penggantinya, dan sang bintang Arsenal tampak tertatih-tatih saat berjalan menuju bangku cadangan.

Pemain berusia 27 tahun itu segera menepis kekhawatiran serius mengenai kebugarannya, namun ia mengatakan masih “mengalami” masalah yang mengganggunya sepanjang paruh kedua musim lalu bersama Arsenal.

Berbicara kepada ITV mengenai pergantiannya, Rice mengatakan: “Semuanya baik-baik saja, sangat baik.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “Metro”: “Inilah yang mungkin saya alami di paruh kedua musim ini, rasa sakit saraf ringan di sana-sini, tapi saya baik-baik saja.”

Ia melanjutkan: “Semuanya baik-baik saja, ini hanya tindakan pencegahan dan saya akan kembali ke lapangan untuk menghadapi Ghana (pertandingan putaran kedua).”

Ketika ditanya mengenai performa Inggris secara umum, Rice menjelaskan: “Saya rasa babak pertama mungkin terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya karena cara kami kebobolan gol.”

Dia melanjutkan: “Kami menguasai bola cukup banyak, tapi saya rasa Anda melihat di babak kedua semangat juang itu, keinginan itu sejak menit pertama. Ada semangat ekstra dalam langkah-langkah kami, tekanan kami, kekuatan kami, cara kami maju ke depan, dan cara kami menciptakan peluang di babak kedua.”

Sementara itu, Tuchel mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko dengan Rice karena tim Inggrisnya kini mengalihkan perhatian ke pertandingan kedua fase grup melawan Ghana.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan: “Declan menunjuk ke bagian bawah punggungnya dan bagian atas tendon lututnya, dan dia merasakan sedikit ketidaknyamanan.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak ingin mengambil risiko. Itu adalah momen untuk melindunginya. Saya harap tidak ada masalah serius. Declan akhirnya meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak perlu khawatir.”