Bintang Aljazair Ibrahim Maza, pemain Bayer Leverkusen, mengungkapkan keinginannya untuk bermain di masa depan dengan seragam Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa bergabung dengan klub Prancis tersebut merupakan impian baginya, mengingat posisi besar yang disandang klub itu di antara klub-klub sepak bola dunia, di tengah berbagai laporan yang membicarakan ketertarikan Paris untuk mendapatkan jasanya.

Maza mengatakan, dalam wawancara dengan jaringan "Sky Jerman": "Tentu saja, akan menjadi impian besar untuk suatu hari bisa bermain bagi klub sebesar ini. Saya rasa kita semua menyadari kebesaran Paris Saint-Germain. Ini adalah salah satu klub terbaik di dunia, bersama Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal".

Pemain Aljazair itu menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Bermain untuk klub seperti ini adalah tujuan yang saya kejar, sebagaimana banyak pemain sepak bola lainnya", sebuah isyarat jelas akan ambisinya untuk pindah di masa depan ke salah satu raksasa Benua Eropa, yang bisa jadi menarik perhatian manajemen Paris Saint-Germain, meski belum ada langkah resmi yang diumumkan untuk merekrutnya hingga saat ini.

Pernyataan Maza datang di saat beredar kabar mengenai ketertarikan Paris Saint-Germain untuk mengontraknya, di mana laporan media Jerman menyebutkan bahwa klub Prancis itu memantau pemain Bayer Leverkusen tersebut, yang dipandang sebagai salah satu bakat menjanjikan yang mampu memberikan tambahan di lini serang bagi tim pada tahun-tahun mendatang.

Namun ketertarikan ini belum berubah menjadi negosiasi hingga saat ini, di mana laporan media, mengutip jaringan "RMC", mengisyaratkan bahwa Paris Saint-Germain tidak berniat memasuki negosiasi untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut, yang nilai pasarnya ditaksir sekitar 50 juta euro menurut situs "Transfermarkt".

Bayer Leverkusen pun tampaknya tidak bersedia melepas Maza dalam waktu dekat, bahkan manajemen klub Jerman itu berupaya memperpanjang kontraknya, yang saat ini berlaku hingga tahun 2030, setelah ia menampilkan performa mencolok yang membuatnya menyandang posisi penting di dalam tim, hingga sebagian pihak mulai memandangnya sebagai calon pengganti Florian Wirtz, bintang Liverpool saat ini.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain tengah mencari opsi-opsi ofensif untuk memperkuat skuadnya, terutama dengan absennya Khvicha Kvaratskhelia untuk waktu yang lama akibat cedera ligamen anterior, namun manajemen klub tampaknya tidak begitu antusias untuk merampungkan transfer pengganti pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Luis Enrique, direktur teknik tim Paris itu, sebelumnya telah menegaskan dalam pernyataan kepada media bahwa absennya para pemain akibat cedera tidak serta-merta berarti mendatangkan pemain baru, seraya menjelaskan: "Tidak, tidak harus demikian. Tidak adanya cedera tidak berarti harus mengontrak pemain baru. Di awal musim saya katakan bahwa kami mampu menghadapi apa pun, bahkan dalam kondisi ada cedera serius, tetapi kami tetap terbuka terhadap peluang yang tersedia".

Nama Paris Saint-Germain juga dikaitkan dengan pemain muda Prancis Eli Junior Kroupi, penyerang Bournemouth berusia 20 tahun, setelah laporan Inggris membicarakan bangkitnya kembali ketertarikan klub untuk merekrutnya, sehingga Maza dan Kroupi tetap menjadi nama-nama yang muncul dalam laporan terkait opsi-opsi klub Prancis tersebut, meski tidak ada indikasi adanya langkah resmi untuk merampungkan salah satu dari dua transfer itu.