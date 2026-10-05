Erling Haaland memicu kekhawatiran di tubuh Manchester City, setelah ia meminta untuk digantikan selama laga timnas Norwegia melawan Portugal, sepekan sebelum kembali bergulirnya kompetisi Liga Primer Inggris dan laga puncak yang dinanti-nantikan antara Liverpool dan Manchester City.

Namun para pendukung Manchester City menerima kabar yang menenangkan, setelah Stale Solbakken, pelatih kepala timnas Norwegia, mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti Haaland bukan disebabkan cedera, melainkan merupakan bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya untuk memberinya waktu bermain sedikit lebih dari satu jam, mengingat kelelahan yang menumpuk.

Meski Haaland terlihat dalam beberapa cuplikan tampak pincang hingga menimbulkan kekhawatiran, penyerang Norwegia itu tidak mengalami cedera apa pun, menurut penegasan pelatihnya, yang menjelaskan bahwa keputusan untuk menariknya keluar datang setelah kesepakatan sebelumnya antara kedua pihak.

Solbakken berkata usai pertandingan: "Ia bermain penuh 90 menit dua kali melawan Denmark dan Portugal, dan pada laga pertama ia kelelahan melawan Wales, karena itulah kami melakukan pembicaraan terbuka pada hari Sabtu."

Ia menambahkan: "Kami menganalisis semua skenario yang mungkin," merujuk pada kesepakatan untuk mengurangi menit bermain Haaland, guna menghindari ia mengalami kelelahan tambahan sebelum kembali ke Manchester City.