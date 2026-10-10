Hingga turun minum dalam big match Eredivisie antara Feyenoord dan AZ, skor masih 1-0, tetapi momen paling mencolok terjadi sesaat sebelum jeda. Wasit Danny Makkelie sempat memberikan penalti kepada AZ, tetapi kemudian dipanggil kembali oleh VAR. Di De Eretribune di ESPN, mereka meragukan ketepatan keputusan tersebut.

Setelah umpan balik Gjivai Zechiël terlalu pendek, Tjark Ernst mencoba menyelamatkan situasi, tetapi Mexx Meerdink yang sigap menyela dan kemudian dengan antusias menjatuhkan diri ke rumput. Makkelie menganggapnya sebagai penalti, tetapi mengubah keputusannya setelah masukan dari VAR.

“Menurut saya itu bukan penalti,” kata Been kepada ESPN. “Kami sudah melihat dua puluh tayangan ulang dan kami tetap tidak bisa melihat apakah itu penalti, atau apakah Meerdink terkena. Makkelie dipanggil ke layar, dan berapa lama dia melihat tayangan ulang itu?”

Justru karena alasan terakhir itulah Kees Kwakman yakin bahwa keputusan Makkelie di lapangan seharusnya tetap dipertahankan. “Kalau itu bukan kesalahan yang jelas, keputusan yang diambil di lapangan harus tetap berlaku. Dalam kasus ini, itu adalah penalti,” demikian penilaiannya.

Kwakman merujuk dalam argumennya pada peraturan KNVB, yang mengikuti protokol VAR internasional dari IFAB. Di situ disebutkan bahwa VAR hanya boleh melakukan intervensi jika ada kesalahan yang jelas dan nyata atau insiden serius yang terlewat.

Jika keputusan wasit bisa diperdebatkan, tetapi tidak jelas salah, keputusan awal pada prinsipnya harus tetap berlaku. Erwin Blank, VAR dalam laga Feyenoord - AZ, berarti harus benar-benar yakin bahwa itu sama sekali bukan penalti untuk tim Alkmaar tersebut.

“Ngomong-ngomong, saya memang berpikir kaki Meerdink terkena,” lanjut Kwakman. “Apakah itu juga alasan dia terjatuh, saya ragu. Tapi saya tidak berpikir Anda bisa mengatakan setelah 52 tayangan ulang bahwa dia tidak terkena. Saya rasa Makkelie tidak senang karena dipanggil ke layar untuk ini,” simpulnya.