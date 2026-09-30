Apakah Cristiano Ronaldo akan pensiun dari timnas setelah krisisnya dengan Jesus?

Perkembangan mengejutkan terjadi di lingkungan timnas Portugal, setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas di Kopenhagen dan bertolak menuju Madrid dengan pesawat pribadinya, sebuah langkah yang membuka pintu bagi berbagai pertanyaan besar seputar masa depan sang kapten Portugal bersama timnas, dan apakah perkembangan ini bisa menjadi awal dari akhir perjalanan internasionalnya.

Kepergian Ronaldo terjadi hanya beberapa menit setelah pernyataan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, yang membantah adanya krisis dengan sang kapten, bahkan menegaskan dengan jelas bahwa Ronaldo akan mengikuti latihan pada Rabu.

Jesus mengatakan dalam konferensi persnya: "Kemarin, ia tidak menolak latihan. Francisco Conceicao tidak berlatih karena cedera, begitu pula Joao Felix karena kami berusaha meringankan kondisi kelelahannya, sementara Cristiano Ronaldo melakukan latihan di gym. Ia akan berlatih hari ini. Ini adalah hari keempat, oleh karena itu ia akan berlatih."

Namun apa yang terjadi setelah itu justru sepenuhnya berbeda, karena Ronaldo meninggalkan Stadion Parken di Kopenhagen dengan mobil hitam milik Federasi Sepak Bola Portugal, tanpa mengikuti sesi latihan.

Pernyataan Jesus Mendahului Kepergian Ronaldo

Sebelumnya, Jesus telah mengonfirmasi digelarnya pertemuan dengan Ronaldo pada Selasa malam, seraya menyebut bahwa persoalan tersebut telah tuntas sebelum hari berakhir, tetapi ia sekaligus menekankan bahwa keputusan-keputusan teknisnya tidak akan terpengaruh oleh nama sang kapten timnas maupun statusnya.

Pelatih Portugal itu mengatakan: "Saya bisa menjanjikan apa yang saya mau. Saya pelatihnya. Saya bilang kepada pemain itu bahwa ia tidak akan memulai pertandingan, dan akan berada di bangku cadangan. Jika saya membutuhkannya selama 30 menit maka ia akan bermain, dan jika saya tidak membutuhkannya maka ia tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan membuat saya mengubah pendirian. Bukan dia, bukan pula siapa pun lainnya di dunia sepak bola, bahkan bukan presiden mana pun. Tidak akan pernah, tidak seorang pun."

Pernyataan ini memiliki arti khusus, di tengah perkembangan terbaru yang menyelimuti keikutsertaan Ronaldo bersama timnas, mulai dari duduknya ia di bangku cadangan saat menghadapi Norwegia, hingga absennya dari latihan selama tiga hari berturut-turut.

Federasi Portugal Konfirmasi Absennya Ronaldo

Federasi Sepak Bola Portugal mengeluarkan pernyataan singkat yang menegaskan bahwa Ronaldo tidak mengikuti latihan, tanpa memberikan penjelasan apa pun mengenai ketidakhadiran tersebut.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Informasi seputar latihan di Stadion Parken: Joao Felix telah kembali berlatih bersama tim. Francisco Conceicao, yang tidak tersedia untuk pertandingan besok, serta Cristiano Ronaldo tidak berlatih. Terima kasih."

Ketiadaan penjelasan resmi apa pun menambah kesan misterius yang menyelimuti posisi sang kapten timnas, terlebih Jesus baru saja beberapa menit sebelumnya menegaskan bahwa pemain itu akan mengikuti latihan.

Bagaimana Krisis Ronaldo dengan Jesus Bermula?

Awal krisis ini bermula dari pertandingan Norwegia melawan Portugal di UEFA Nations League, ketika Jesus memutuskan untuk membiarkan Ronaldo di bangku cadangan, dan memberikan Joao Felix serta Goncalo Ramos kesempatan tampil sejak awal sebagai starter.

Keputusan itu membuahkan hasil positif di atas lapangan, setelah kedua pemain tersebut mencetak dua gol, dan Portugal menang dengan skor 2-1, tetapi Ronaldo tidak mendapatkan satu menit pun untuk bermain, kecuali kemunculannya selama waktu singkat dalam sesi pemanasan pada babak kedua.

Seusai pertandingan, Ronaldo langsung menuju ruang ganti, dan tidak bergabung dengan para pemain cadangan lainnya dalam latihan yang digelar keesokan harinya.

Jesus kemudian berupaya meredam pentingnya insiden itu, dan menganggap apa yang terjadi sebagai hal yang lazim dalam pengaturan beban para pemain.

Pertemuan Mendesak dengan Pedro Proenca

Namun perkembangan yang paling banyak menimbulkan pertanyaan di Portugal adalah keputusan Pedro Proenca, presiden Federasi Sepak Bola Portugal, untuk mengubah jadwalnya dan terbang ke Kopenhagen guna menggelar pertemuan dengan Ronaldo dan Jesus.

Pertemuan itu digelar pada Rabu pagi, di tengah suasana tegang yang menyusul pertandingan melawan Norwegia, sebelum Jesus kemudian menegaskan bahwa pertemuannya dengan Ronaldo berakhir secara wajar dan tidak ada masalah di antara kedua belah pihak.

Akan tetapi, kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan timnas hanya beberapa jam setelah pernyataan tersebut kembali membawa krisis ini ke permukaan, dan meningkatkan kadar ketidakjelasan mengenai langkah berikutnya.

Apakah Ini Akhir Ronaldo Bersama Portugal?

Kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan timnas sebelum menjalani laga melawan Denmark memunculkan pertanyaan besar seputar masa depan pemain itu bersama Portugal, terlebih sang kapten timnas kini berusia 41 tahun, dan mendekati fase krusial dalam perjalanan internasionalnya.

Hingga kini belum ada isyarat resmi dari Ronaldo maupun Federasi Portugal bahwa pemain itu telah memutuskan pensiun dari sepak bola internasional, sehingga pembicaraan tentang berakhirnya perjalanannya bersama timnas tetap menjadi sebuah kemungkinan, bukan keputusan yang telah diumumkan.

Namun waktu kepergiannya, serta berbagai perselisihan yang mendahuluinya seputar perannya saat menghadapi Norwegia, kemudian absennya dari latihan, dan pertemuan mendesak yang mempertemukannya dengan presiden federasi dan pelatih, membuat masa depan Ronaldo bersama Portugal menjadi bahan pertanyaan yang kian meningkat.

Kini yang menjadi pertanyaan terpenting adalah: apakah Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal untuk sementara akibat krisis yang tengah berlangsung, ataukah kepergiannya menandai awal dari akhir perjalanannya bersama timnas negaranya?