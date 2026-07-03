Penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan tidak lagi berlalu begitu saja di Piala Dunia 2026... Nama-nama besar berulang kali muncul di podium pemenang bahkan tanpa mencetak gol, dan keputusan-keputusan yang mengejutkan membuat para penggemar dan tim-tim bertanya-tanya: Siapa sebenarnya yang memilih yang terbaik? Dan apa yang terjadi di balik layar penghargaan paling kontroversial di turnamen ini?

Pemandangan ini sudah menjadi hal yang biasa, menurut surat kabar Spanyol “AS”: Lamine Yamal dinobatkan sebagai Pemain Terbaik saat melawan Austria meskipun ia tidak mencetak gol dan hanya bermain sebentar, sementara Oyarzabal mencetak dua gol namun pulang dengan tangan hampa.

Demikian pula, Cristiano Ronaldo meraih penghargaan tersebut saat melawan Kroasia meski hanya tampil sebentar, yang mendorong timnas Kroasia untuk mengajukan protes resmi atas apa yang mereka sebut sebagai “keputusan yang tidak dapat dimengerti”.

Angka-angka tersebut menunjukkan pola yang menarik; Vinícius Júnior meraih penghargaan tersebut dalam 3 dari 4 pertandingan, Lionel Messi dalam 2 dari 3 pertandingan, sedangkan Haaland, Mbappé, dan Cristiano masing-masing dalam 2 dari 4 pertandingan. Sedangkan Lamine Yamal, yang paling sedikit meraih penghargaan di antara mereka, mendapatkannya sekali dari empat pertandingan meskipun tidak mencetak gol.

Sumber kontroversi tidak hanya terletak pada Komite Teknis FIFA, yang dipimpin oleh Arsène Wenger dan beranggotakan para mantan pemain terpilih yang bertugas memantau dan mengevaluasi setiap pertandingan turnamen, melainkan melampaui itu hingga ke sifat penghargaan itu sendiri, karena penghargaan ini disponsori oleh salah satu perusahaan minuman global, dan biasanya diserahkan oleh seorang influencer atau selebriti.

Hubungan komersial ini membuka pintu spekulasi selebar-lebarnya, di mana surat kabar tersebut menyoroti bahwa banyak suara yang mengindikasikan bahwa perusahaan sponsor mungkin memiliki kepentingan agar bintang-bintang dunia terbesar yang memegang penghargaan tersebut tampil, mengingat nilai pemasaran mereka yang luar biasa dan penyebaran citra mereka secara global, dengan mengorbankan pemain yang kurang terkenal meskipun mereka mungkin yang paling berpengaruh di lapangan.

Sementara Piala Dunia membuktikan nilai artistiknya yang tinggi melalui kecemerlangan para bintangnya, rangkaian penghargaan yang diberikan kepada mereka tetap menjadi bahan pertanyaan. Keputusan-keputusan yang digambarkan sebagai “aneh” dan “sulit dijelaskan” telah memicu perdebatan luas dalam beberapa hari terakhir, dan menempatkan kriteria pemilihan yang terbaik di bawah sorotan keraguan.