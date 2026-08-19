Seperti dilaporkan Sky dan Foot Mercato, Werder telah menerima tawaran baru dari Racing Strasbourg. Menurut Sky, klub Ligue 1 itu akan membayar biaya transfer dasar sebesar €20 juta kepada klub dari tepi Weser tersebut untuk Coulibaly. Bonus hingga €5 juta masih bisa menyusul, sementara Bremen juga disebut telah mengamankan klausul penjualan kembali sebesar sepuluh persen.

Dikatakan bahwa Coulibaly telah mendapat izin dari petinggi Werder untuk menjalani tes medis di Strasbourg. Kepergian bernilai jutaan euro dari bek tengah muda itu dari Bremen pada musim panas ini sudah dianggap mungkin terjadi selama berbulan-bulan.

Sejumlah klub ternama memasukkan pemain 19 tahun itu, yang musim lalu berhasil menembus tim utama di Bundesliga, ke dalam daftar incaran mereka, termasuk kemungkinan juga Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain. Namun, mengingat kepindahan Coulibaly ke Strasbourg yang semakin dekat, ada satu nama yang jadi sangat menarik: Chelsea.

Karim Coulibaly: lewat Strasbourg menuju Chelsea?

Konsorsium BlueCo diketahui punya keterlibatan baik di Strasbourg maupun di The Blues yang sejak musim panas ini dilatih Xabi Alonso. Perpindahan pemain lewat jalur cepat di antara dua klub mitra itu sudah berulang kali terjadi, sehingga besar kemungkinan Coulibaly melihat Strasbourg sebagai batu loncatan menuju Chelsea.

Klub London itu memang juga menjadi salah satu klub top yang terus-menerus dikaitkan dengan minat pada sang youngster, dan kabarnya melihat potensi besar dalam diri Coulibaly. Yang menarik bagi Werder: jika Strasbourg menjual pemain berkaki kiri itu ke Chelsea dengan nilai besar dalam beberapa tahun ke depan, klub Bundesliga tersebut juga akan ikut meraup pemasukan berkat klausul penjualan kembali.

Coulibaly, yang pindah ke Werder pada 2024 dari akademi musuh bebuyutan Hamburger SV, pada awal musim lalu awalnya terdorong masuk ke tim utama di klub Jerman utara itu karena masalah kekurangan personel. Karena tampil bagus, ia kemudian sebagian besar tetap bertahan di sana, mencatatkan 27 penampilan di Bundesliga pada 2025/26 (satu gol).

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Dalam paket total senilai €25 juta, Coulibaly kini menjadi penjualan termahal kedua dalam sejarah klub Bremen, di belakang playmaker legendaris Brasil Diego, yang pindah ke Juventus Turin pada 2009 seharga €27 juta. Pemasukan transfer Werder pada musim panas ini pun meningkat menjadi lebih dari €40 juta dan jajaran petinggi yang dipimpin direktur sepakbola profesional Clemens Fritz kini memiliki dana segar untuk terus memperkuat skuad. Target utamanya disebut adalah merekrut gelandang Cameron Puertas secara permanen, yang sebelumnya sudah dipinjam. Klub pemiliknya, Al-Qadsiah, kabarnya menginginkan biaya transfer sekitar €10 juta untuk itu.

Karim Coulibaly dianggap sebagai tumpuan harapan untuk tim DFB

Coulibaly, yang sebenarnya masih terikat kontrak di Bremen hingga 2029, sementara itu akan bergabung dengan tim muda Strasbourg yang mampu melaju hingga semifinal Conference League pada 2025/26. Namun, setelah finis di posisi delapan Ligue 1, klub Prancis itu tidak tampil di kompetisi Eropa pada musim ini.

Untuk masa depan, Coulibaly dianggap sebagai calon tumpuan harapan tim DFB. Sejak level U17 ia telah melalui tim-tim junior Jerman dan menjalani debutnya di U21 pada akhir Maret dalam laga kualifikasi Euro melawan Irlandia Utara (3-0). Namun, DFB mendapat peringatan: Coulibaly memiliki akar Pantai Gading dan timnas Pantai Gading disebut sudah membujuk pemain kelahiran Oldenburg itu untuk berganti asosiasi.