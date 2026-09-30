Apakah cangkir kopi menuliskan akhir kisah epik Ronaldo bersama Portugal?

Momen kemunculan Cristiano Ronaldo di Stadion Malmo sebelum salah satu sesi latihan timnas Portugal memperoleh arti khusus, setelah sang kapten timnas meninggalkan kamp negaranya secara mendadak, pada hari Rabu ini, menyusul memanasnya ketegangan seputar hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus.

Ronaldo sebelumnya muncul kemarin di Stadion Malmo sambil membawa secangkir kopi, dan berjalan beberapa langkah di dalam lapangan sebelum akhirnya pergi. Pemandangan itu bisa jadi merupakan yang terakhir baginya bersama timnas Portugal, di tengah kemungkinan dirinya pensiun dari sepak bola internasional.

"Sang Don" absen kemarin dari latihan bersama tim, karena surat kabar Portugal "A Bola" menjelaskan bahwa ia menjalani latihan individu di ruang gym, alih-alih berlatih bersama rekan-rekannya.

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Krisis ini kian memanas setelah Jesus menegaskan, dalam konferensi persnya hari ini, bahwa Ronaldo tidak menolak berlatih, sembari membantah adanya masalah di antara mereka, sebelum ia menekankan bahwa dirinyalah satu-satunya pemegang keputusan di timnas, dan bahwa baik Ronaldo maupun yang lain tidak mampu mengubah pemikirannya.

Pernyataan Jesus muncul setelah mencuatnya kabar tentang kemarahan Ronaldo, akibat tidak dimainkannya ia dalam kemenangan atas Norwegia (2-1), Minggu lalu, dalam pekan kedua UEFA Nations League.

"Sang Don" tidak ikut bermain dalam pertandingan itu, bahkan dari bangku cadangan sekalipun, serta tidak berlatih bersama rekan-rekannya pada hari Senin dan Selasa. Jesus sebelumnya menjelaskan sebelum laga bahwa ia berencana untuk memainkannya, tetapi kemungkinan besar tidak akan turun sebagai starter.

Dan setelah peluit panjang dibunyikan di Oslo, Ronaldo langsung menuju terowongan dari bangku cadangan, tanpa bergabung dengan rekan-rekannya dalam memberi salam kepada para suporter Portugal yang hadir menyaksikan pertandingan.

Menanggapi pernyataan terbaru Jesus, bintang Al Nassr Arab Saudi itu mengumumkan kepergiannya dari kamp Portugal, seraya menambahkan bahwa ia akan mengungkap "pada waktu yang tepat" alasan sebenarnya yang mendorongnya meninggalkan timnas, sambil mendoakan yang terbaik untuk rekan-rekannya.



