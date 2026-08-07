TSG mengumumkan hal itu pada Jumat malam dalam pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "TSG Hoffenheim dan RB Leipzig belakangan ini menjalin pembicaraan mengenai potensi transfer Fisnik Asllani. Transfer ini batal terlaksana karena kekhawatiran medis yang diajukan RB Leipzig."

Rincian lebih lanjut mengenai kekhawatiran medis dari pihak Leipzig tidak diungkapkan. Asllani bertolak ke pemusatan latihan RB di Austria pada Kamis malam untuk menjalani tes medis. Hoffenheim sebelumnya telah membebaskan penyerang tengah itu untuk keperluan tersebut. Namun, selama pemeriksaan, pihak klub Saxony itu menemukan kekhawatiran yang dimaksud, yang pada akhirnya membuat Leipzig mengurungkan transfer senilai 25 juta euro tersebut. Itulah nilai klausul pelepasan dalam kontrak Asllani di Hoffenheim.

Pemain tim nasional Kosovo itu merupakan target utama Leipzig untuk posisi penyerang tengah. Sky melaporkan, seluruh detail kesepakatan sebenarnya sudah dirampungkan, dan Asllani dijadwalkan menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 bersama peserta Liga Champions tersebut.

Apakah Fisnik Asllani kini justru akan pindah ke BVB?

Direktur olahraga Hoffenheim Andreas Schicker sementara itu menegaskan: "Fakta bahwa transfer ini kini tidak terwujud sama sekali bukan kabar buruk bagi kami dari sisi olahraga. Bagi kami, sangat jelas bahwa Fisnik mampu tampil di level tertinggi secara fisik maupun olahraga." Asllani disebut telah "menjalani persiapan pramusim seperti biasa di level tinggi dan akan kembali berlatih bersama tim mulai pekan depan." Di sisi lain, TSG menyampaikan bahwa mereka berasumsi sang penyerang kini akan tetap berada di Kraichgau pada musim panas ini dan juga tidak akan bergabung dengan klub baru lainnya.





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Apakah situasi itu masih akan berubah lagi hingga penutupan bursa transfer pada awal September masih harus ditunggu. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir klub-klub besar lain juga dikaitkan dengan Asllani. Di antaranya, Borussia Dortmund disebut telah menyatakan minat besar terhadap pemain 23 tahun itu, yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada Sabtu. Jika striker nomor sembilan Serhou Guirassy masih meninggalkan BVB pada musim panas ini, Dortmund mungkin akan kembali mencoba mendatangkan Asllani, yang juga disebut masuk radar Barcelona.

Hoffenheim mendatangkan Asllani dari Union Berlin pada 2020, tetapi butuh beberapa tahun sebelum pemain Kosovo itu benar-benar menembus tim utama TSG. Masa peminjaman ke klub Divisi 2 saat itu, SV Elversberg, pada musim 2024/25 akhirnya menjadi titik terobosan, setelah itu Asllani mulai memantapkan diri di Hoffenheim pada Bundesliga musim lalu. Pada 2025/26, ia mencetak 11 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi.