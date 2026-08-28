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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Apakah Bono Akan Membuka Akademi untuk Mengajarkan Cara Menahan Penalti? Jawaban yang Luar Biasa

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arab Saudi
Maroko

Bintang Maroko itu menciptakan sensasi

Kiper asal Maroko, Yassine Bounou, penjaga gawang Al Hilal, benar-benar menyita perhatian pada malam kemenangan atas Al Khaleej dengan skor (5-1), Jumat malam, dalam laga pekan keempat Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

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Kiper Maroko itu mampu menepis sebuah tendangan penalti dengan sangat cemerlang, saat ia bergerak mengikuti bola dan menjauhkannya dari gawangnya dalam momen yang mirip dengan Piala Dunia terakhir.

Terkait hal ini, reporter jaringan "Thmanyah" Saudi mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bounou dengan nada komedi, katanya: "Apakah Anda akan membuka akademi untuk mengajarkan para kiper Saudi bagaimana cara menepis tendangan penalti?".

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Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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AHL
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Neom SC
NEO
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK

Bounou menjawab sambil tertawa: "Seorang kiper harus selalu memberikan apa yang menjadi kewajibannya, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata".

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Bounou dianggap sebagai salah satu kiper paling terampil di dunia, berkat kemampuannya membaca gerakan para pemain sebelum eksekusi tendangan penalti.

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