Otoritas sepakbola Eropa, UEFA, memperingatkan seluruh asosiasi anggotanya untuk tidak menggelar pertandingan kompetisi lokal pada jadwal yang bersamaan dengan pertandingan turnamen antarklub yang berada di bawah naungan konfederasi benua tersebut, kecuali dalam kondisi-kondisi luar biasa yang memaksa demikian.

Menurut surat kabar Spanyol, "Mundo Deportivo", UEFA sepanjang pekan ini mengirimkan surat edaran kepada seluruh asosiasi anggotanya, yang selain memberitahukan jadwal tiga turnamen antarklub untuk musim 2027-2028, juga memuat pengingat bahwa "pertandingan kompetisi lokal tidak boleh digelar pada jadwal yang sama dengan pertandingan kompetisi UEFA, kecuali jika keadaan luar biasa mengharuskan hal tersebut".

Badan tertinggi sepakbola Eropa itu menjelaskan bahwa tujuan dari langkah ini adalah "untuk menjamin keberhasilan sepakbola lokal maupun kompetisi antarklub yang berada di bawah naungan UEFA".

UEFA menambahkan, "Kami menyadari bahwa kondisi tak terduga terkadang dapat mengharuskan penundaan salah satu pertandingan lokal ke jadwal yang bertepatan dengan penyelenggaraan salah satu kompetisi antarklub di bawah naungan UEFA."

Sebaliknya, UEFA menegaskan bahwa "penjadwalan pertandingan liga atau piala lokal dengan cara yang langsung bersamaan dengan pertandingan kompetisi antarklub di bawah naungan UEFA, atau sebaliknya, tidak menguntungkan para suporter dan merugikan sepakbola".

UEFA meminta asosiasi-asosiasi lokal dan para penyelenggara untuk mempertimbangkan jadwal-jadwal ini saat menyusun kalender kompetisi lokal, dengan mengatakan, "Oleh karena itu, kami mohon kepada Anda untuk memastikan bahwa asosiasi Anda atau penyelenggara liga lokal mempertimbangkan jadwal-jadwal ini saat menyiapkan kalender kompetisi lokal."

Dan apabila memang mustahil menghindari penyelenggaraan pertandingan lokal pada jadwal yang bertepatan dengan salah satu kompetisi antarklub di bawah naungan UEFA, konfederasi benua tersebut menekankan perlunya kompetisi lokal terkait untuk "berkomunikasi dengan manajemen UEFA jauh-jauh hari".



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