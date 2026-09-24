Sky Sports melaporkan bahwa juara Jerman itu saat ini tengah mempertimbangkan kemungkinan mengajukan tawaran untuk gelandang serang tersebut pada Januari. Sebagai alasannya, stasiun TV Inggris itu menyebut kekhawatiran yang kian besar di kalangan petinggi FCB bahwa klub-klub top lain bisa semakin gencar bergerak untuk Jamal Musiala dan Michael Olise.

Bayern sudah beberapa kali dikaitkan dengan Olmo lebih dari dua tahun lalu. Pada 2024, klub asal Munchen itu disebut menunjukkan minat besar kepada pemain Spanyol tersebut, yang saat itu memutuskan meninggalkan RB Leipzig untuk bergabung dengan Barcelona. Klub Katalan itu menggelontorkan biaya transfer sebesar 61 juta euro untuknya.

Kontrak Olmo di Barca masih berlaku hingga 2030, sehingga Bayern harus merogoh kocek dalam-dalam jika benar-benar serius mengejar mantan pemain Leipzig itu. Sky Sports menyebut sekitar 70 juta euro akan dibutuhkan untuk kemungkinan memboyong Olmo dari juara Spanyol tersebut.

Seberapa besar peran Dani Olmo di Barcelona?

Olmo saat ini belum benar-benar tak tergantikan di lini tengah serang Barcelona yang dihuni banyak pemain top, musim ini ia hanya menjadi starter dalam tiga dari delapan pertandingan kompetitif sejauh ini di bawah pelatih Hansi Flick. Meski begitu, ia tetap memegang peran penting dalam struktur Blaugrana, dengan sudah mencatatkan tiga assist dari delapan penampilannya sejauh ini pada 2026/27. Secara keseluruhan, setelah sekitar dua tahun di Barca, ia telah membukukan 20 gol dan 20 assist dalam 96 penampilan.

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Bersama tim nasional Spanyol, Olmo sementara itu menobatkan dirinya sebagai juara Eropa dan kemudian juara duniadi dua turnamen besar terakhir. Pada Piala Dunia terakhir di Amerika Utara, pemain 28 tahun itu sebagian besar menjadi starter di posisi nomor 10, dengan mencatatkan dua assist dalam delapan penampilan di turnamen tersebut.

Apakah Bayern benar-benar membutuhkan Dani Olmo?

Apakah Bayern benar-benar perlu menginvestasikan uang sebanyak itu untuk seorang gelandang serang masih harus ditunggu. Pasalnya, di posisi ini mereka sudah memiliki banyak opsi top dan juga kedalaman skuad yang mumpuni dengan Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Lennart Karl. Saat ini sama sekali belum ada indikasi bahwa Musiala akan hengkang, pemain 23 tahun itu memiliki kontrak yang sangat menguntungkan dan masih berlaku hingga 2030.

Olise memang beberapa kali dikaitkan dengan rumor transfer pada bursa musim panas lalu dan terutama Real Madrid kabarnya sangat tertarik pada pemain timnas Prancis itu. Namun, Olise masih terikat kontrak dengan FCB hingga 2029 dan para petinggi klub yang dipimpin direktur olahraga Max Eberl belakangan dengan tegas menutup kemungkinan penjualan pemain 24 tahun tersebut, menyatakan Olise tidak untuk dijual.