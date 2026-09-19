Bayern punya banyak hal untuk dirayakan di ruang ganti. Dalam kemenangan 7-0 seperti itu, alasan untuk merayakan memang menumpuk. "Pelatih meminta beberapa dari kami untuk memberikan pidato di ruang ganti," lapor Harry Kane, ketika ia beberapa menit setelah tengah malam sebagai pemain terakhir dari juara rekor Jerman itu meninggalkan ruang ganti pada Jumat usai kemenangan telak melawan Union Berlin, sebuah hati jahe berhias angka 100 di bagian depan ada di tangannya untuk menghormati rekor fantastis berikutnya. "Michael mencetak hat-trick pertamanya untuk kami, Isi (Saibari, red.) mencetak gol pertamanya untuk FC Bayern, saya gol ke-100 saya, Serge Gnabry kembali setelah cederanya," tutur Kane dengan ceria, lalu sambil tertawa menjawab pertanyaan bahwa pidato Olise adalah yang paling singkat.

Sejauh ini tidak ada kejutan.

Bagaimana perasaan Luis Diaz ketika bintang-bintang lini serang lainnya berbicara di depan seluruh tim tentang keberhasilan mereka tidak diketahui. Diaz meninggalkan Allianz Arena tanpa komentar lebih lanjut. Kontrasnya jelas tak mungkin lebih besar lagi. Di sana ada begitu banyak alasan untuk bersorak dan merayakan, sementara di sini ada Luis Diaz, sang penyerang yang saat ini tampaknya sedang dikejar nasib buruk. Sosok muram di tengah para orang-orang yang sedang mujur.

Kapan Luis Diaz mencetak gol terakhirnya untuk Bayern Munich?

Setidaknya, dia tidak terlihat terpukul setelah malam buruk berikutnya bersama klub Munich, yang kelima secara beruntun. Sejak golnya yang menjadikan skor 5-1 pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart, pemain 29 tahun itu tidak lagi menorehkan sesuatu yang berarti dalam laga-laga berikutnya. Dan lebih buruk lagi: melawan Schalke, Osnabrück di DFB-Pokal, dan Bodö/Glimt di Liga Champions, ia juga menyia-nyiakan sejumlah peluang yang sebagian sangat besar. Pekan lalu ia memancing kemarahan rekannya Josip Stanisic setelah masuk sebagai pemain pengganti di Elversberg, ketika ia, setelah menerima umpan sempurna dari Michael Olise di kotak penalti, tidak langsung menembak ke gawang, melainkan tampak seolah punya beberapa trik spektakuler di kepalanya, sebelum akhirnya hanya menghasilkan sebuah tembakan kecil dengan tumit.

Lalu sekarang? Momen paling menonjolnya terjadi ketika ia menuntaskan serangan Munich yang sampai saat itu memang paling indah dengan sebuah gol, tetapi gol itu dianulir karena offside.

Dengan partai berikutnya tanpa gol dan tanpa assist, Diaz melanggar janji yang sebelumnya ia ucapkan dalam wawancara dengan Sky/RTL. "Saya pikir, di pertandingan berikutnya gol itu akan datang. Kita juga harus tetap tenang secara mental agar itu tidak membebani. Kita harus terus bekerja dan berkembang. Saya tahu bahwa ini hanya soal penyelesaian peluang. Yang kurang hanya penyelesaian akhir - lalu semuanya akan baik."

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Seberapa baik rekan-rekan Luis Diaz di FCB memaksimalkan peluang mereka?

Peluang berikutnya agar semuanya menjadi baik baru akan didapat Diaz lagi pada 10 Oktober. Hingga laga tandang ke FC Augsburg, jadwal internasional akan berlangsung. Dan untuk Luis Diaz, cuti khusus. Pelatih tim nasional Kolombia Nestor Lorenzo, setelah berdiskusi dengan sang penyerang, memutuskan untuk tidak memanggilnya. Diaz diminta beristirahat setelah musim lalu yang sangat menguras tenaga dengan 51 penampilan untuk Bayern, di mana ia membukukan 26 gol dan 23 assist yang luar biasa, serta 16 pertandingan tambahan untuk tim nasional Kolombia (7 gol, 3 assist).

Bahkan saat Piala Dunia, ketika Diaz mencapai babak 16 besar bersama Kolombia, ia sudah dibuat frustrasi oleh penyelesaian peluangnya, dan dalam beberapa pekan pertama setelah kembali ke Munich masalah ini semakin parah - sampai kini melawan Union ia bahkan tidak lagi mendapatkan banyak peluang.

Meski begitu: di Bundesliga saja, menurut data Sofascore, ia sudah melewatkan enam peluang besar, selain itu dalam empat pekan pertama Bundesliga ia mencatat nilai expected goals sebesar 3,1. Sebagai perbandingan. Harry Kane sejauh ini mencetak tiga gol dari xG 2,17, sementara Michael Olise yang benar-benar luar biasa membuat empat gol dari xG 2,65. Di semua kompetisi, Olise sudah mencatat delapan gol dan tiga assist. Ismael Saibari, yang masuk menggantikan Diaz pada menit ke-63 saat melawan Union, juga menorehkan satu gol dan tiga assist dalam empat laga Bundesliga pertamanya hanya dalam 178 menit bermain.

Apakah Luis Diaz mungkin sudah melihat penurunan performanya akan datang?

"Banyak orang akan senang jika mereka mengalami penurunan seperti dia," kata direktur olahraga Bayern Max Eberl pada Jumat untuk meredakan situasi, dan menjelaskan: "Di Amerika Selatan, pertandingan internasional sekarang tidak benar-benar wajib dan ini memang bagus untuk pemain. Dia memang sudah memainkan sangat banyak pertandingan. Jadi, ini bagus." Diaz akan "lebih dulu berlibur sebentar dan kemudian kembali bergabung. Dia akan punya programnya sendiri. Tidak perlu khawatir dia tidak akan kembali dalam kondisi bugar," kata Eberl.

Menariknya, Luis Diaz tampaknya setidaknya sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan performa di awal musim ini. Dalam wawancara dengan Sky/RTL ia bahkan mengungkapkan bahwa ia cukup berharap ada back-up untuk posisinya. "Tentu saya selalu ingin bermain. Tetapi jika ada seseorang yang bisa membantu di posisi saya: selamat datang. Itu sangat membantu ketika keadaan tidak berjalan baik. Saat itu rekan setim ada untuk membantumu - dan begitulah kalian bergantian. Itu sangat penting. Saya akan menyukainya. Tapi ya, itu tidak terjadi. Kami juga tetap bagus seperti ini."

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Luis Diaz pernah mendapat cuti khusus di FCB

Faktanya, Bayern sebenarnya memang berniat - dan sudah mengomunikasikannya - untuk memasuki musim dengan back-up seperti itu bagi Diaz. Namun tak lama sebelum penutupan bursa transfer, mereka meminjamkan Arijon Ibrahimovic ke FC Augsburg, yang juga cukup mengejutkan pemain 20 tahun itu. "Dari mana Isi mencetak golnya hari ini?" jawab Eberl pada Jumat atas pertanyaan apakah Bayern mungkin akan kembali memikirkan back-up untuk Diaz pada musim dingin nanti, mengingat posisi sayap kiri adalah satu-satunya yang secara nominal tidak memiliki dua pemain.

Pertanyaan Eberl itu bersifat retoris, karena tentu saja Saibari mencetak golnya dari sisi kiri kotak penalti. Namun, pemain Maroko itu jelas bukan pemain sayap, karena ia tidak memiliki kecepatan untuk itu. Akan tetapi, ia begitu cerdas dalam bermain, punya visi yang sangat baik, dan teknik yang begitu halus, sehingga secara teori ia memang bisa bermain di posisi mana pun di lini serang. Serge Gnabry juga bisa menggantikan Diaz di posisinya. Namun, secara umum Diaz untuk sementara tidak perlu khawatir soal tempatnya di tim - Vincent Kompany kemungkinan akan terus melakukan rotasi dalam pertandingan-pertandingan mendatang demi memberi menit bermain yang kurang lebih sama kepada semua bintang; selain itu, setelah jeda internasional akan ada beberapa pekan dengan jadwal tengah pekan secara beruntun.

Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya Luis Diaz mendapat liburan di tengah musim. Pada Desember 2025 ia absen di Liga Champions karena sanksi kartu merah dan selain itu juga menerima kartu kuning kelimanya di Bundesliga, pelatih Vincent Kompany mengirimnya "pergi beberapa hari. Saya pikir sekarang ini memang masuk akal bahwa dia pergi beberapa hari dan kemudian kembali seratus persen secara mental dan fisik," jelas sang pelatih saat itu.

Saat itu Diaz memang kembali dengan penuh semangat dan menjalani paruh kedua musim yang sangat bagus. Apakah ceritanya akan terulang, hanya saja pada momen yang jauh lebih awal di musim ini?