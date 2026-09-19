Bayern punya banyak hal untuk dirayakan di ruang ganti. Dalam kemenangan 7-0 seperti itu, alasan untuk merayakan memang menumpuk. "Pelatih meminta kami menyampaikan beberapa pidato di ruang ganti," tutur Harry Kane, ketika beberapa menit setelah tengah malam sebagai pemain terakhir dari raksasa Jerman itu pada Jumat meninggalkan ruang ganti usai kemenangan telak melawan Union Berlin, sambil memegang hati jahe berlapis gula dengan angka 100 di bagian depan untuk menghormati rekor sensasional berikutnya. "Michael mencetak hat-trick pertamanya untuk kami, Isi (Saibari, red.) mencetak gol pertamanya untuk FC Bayern, saya gol ke-100 saya, Serge Gnabry kembali setelah cederanya," kata Kane dengan suasana hati yang ceria, lalu saat ditanya lebih lanjut ia mengungkapkan sambil tertawa bahwa pidato Olise adalah yang paling singkat.

Sejauh itu, tidak ada kejutan.

Bagaimana perasaan Luis Diaz saat para bintang lini serang lainnya berbicara tentang keberhasilan mereka di depan seluruh tim, tidak diketahui. Diaz meninggalkan Allianz Arena tanpa komentar lebih lanjut. Kontrasnya, bagaimanapun, nyaris tak mungkin lebih besar. Di sana begitu banyak alasan untuk bersorak dan merayakan, dan di sini Luis Diaz, sang penyerang yang saat ini tampaknya seperti menarik nasib buruk. Sosok muram di tengah begitu banyak orang yang sedang beruntung.

Kapan Luis Diaz mencetak gol terakhirnya untuk Bayern Munich?

Setidaknya: ia tidak tampak terpukul setelah malam buruk berikutnya bersama tim Munchen, yang sudah menjadi yang kelima secara beruntun. Sejak golnya yang membuat kedudukan menjadi 5-1 pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart, pemain 29 tahun itu tidak lagi mencatatkan kontribusi apa pun dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan yang lebih buruk: melawan Schalke, Osnabrück di piala, dan Bodö/Glimt di Liga Champions, ia bahkan membuang sejumlah peluang yang sebagian sangat matang. Minggu lalu, setelah masuk sebagai pemain pengganti di Elversberg, ia memancing kemarahan rekannya Josip Stanisic, ketika setelah menerima umpan sempurna dari Michael Olise di kotak penalti, ia tidak langsung menembak ke gawang, melainkan seolah punya beberapa trik spektakuler di kepalanya, sebelum akhirnya hanya menghasilkan sebuah sontekan kecil dengan tumit.

Lalu sekarang? Momen paling menonjolnya datang ketika ia sebenarnya menuntaskan serangan Bayern yang sejauh itu paling indah dengan gol, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Dengan laga berikutnya tanpa gol dan assist, Diaz melanggar janji yang sebelumnya ia ucapkan dalam wawancara dengan Sky/RTL. "Saya rasa, di pertandingan berikutnya gol itu akan datang. Kami juga harus tetap tenang, secara mental, agar itu tidak membebani. Kami harus terus bekerja dan berkembang. Saya tahu masalahnya hanya penyelesaian peluang. Yang kurang hanya penyelesaian akhir — lalu semuanya akan baik."

Getty Images

Seberapa baik rekan-rekan Luis Diaz di FCB memaksimalkan peluang mereka?

Peluang berikutnya bagi Diaz agar semuanya membaik baru akan datang lagi pada 10 Oktober. Sampai pertandingan melawan FC Augsburg, jeda internasional lebih dulu berlangsung. Dan untuk Luis Diaz, cuti khusus. Pelatih timnas Kolombia Nestor Lorenzo, setelah berkonsultasi dengan sang penyerang, memilih untuk tidak memanggilnya. Diaz disebut perlu beristirahat setelah musim lalu yang sangat menguras tenaga dengan 51 penampilan untuk Bayern, di mana ia menorehkan 26 gol dan 23 assist yang luar biasa, serta 16 pertandingan lain untuk tim nasional Kolombia (7 gol, 3 assist).

Bahkan selama Piala Dunia, ketika Diaz bersama Kolombia mencapai babak 16 besar, ia sudah bergulat dengan penyelesaian peluangnya, dan pada pekan-pekan pertama setelah kembali ke Munchen masalah itu makin membesar - sampai kini melawan Union ia bahkan tak lagi mendapatkan banyak peluang.

Meski begitu: di Bundesliga saja, menurut data Sofascore, ia sudah gagal memaksimalkan enam peluang besar, selain itu dalam empat pekan pertama Bundesliga ia mencatat nilai expected goal sebesar 3,1. Sebagai perbandingan. Harry Kane sejauh ini mencetak tiga gol dari xG 2,17, Michael Olise yang benar-benar luar biasa mencetak empat gol dari xG 2,65. Di semua kompetisi, Olise sudah mencatat delapan gol dan tiga assist. Ismael Saibari, yang masuk menggantikan Diaz pada menit ke-63 melawan Union, juga mencatat satu gol dan tiga assist dalam empat pertandingan Bundesliga pertamanya hanya dalam 178 menit bermain.

Apakah Luis Diaz mungkin sudah melihat penurunan performanya akan datang?

"Banyak orang akan senang kalau mereka punya penurunan seperti yang dia alami," ujar direktur olahraga Bayern Max Eberl pada Jumat untuk meredakan situasi dan menjelaskan: "Di Amerika Selatan, pertandingan internasional sekarang tidak benar-benar wajib dan ini memang bagus untuk pemain. Dia memang sudah memainkan sangat banyak pertandingan. Jadi, ini bagus." Diaz akan "berlibur sedikit dulu lalu kembali bergabung. Dia akan punya programnya sendiri. Tidak perlu khawatir dia tidak akan kembali dalam kondisi bugar," kata Eberl.

Menariknya, Luis Diaz tampaknya setidaknya sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan performa di awal musim ini. Dalam wawancara dengan Sky/RTL ia bahkan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menginginkan pelapis untuk posisinya. "Tentu saja saya selalu ingin bermain. Tetapi kalau ada seseorang yang bisa membantu di posisi saya: selamat datang. Itu sangat membantu ketika keadaan tidak berjalan baik. Lalu rekan setim itu ada untuk membantu Anda — dan begitulah kami bisa bergantian. Itu sangat penting. Saya akan senang dengan itu. Tapi ya, itu tidak terjadi. Meski begitu kami tetap bagus."

Getty Images

Luis Diaz pernah mendapat cuti khusus di FCB

Faktanya, Bayern memang sebenarnya telah berencana - dan juga mengomunikasikan - untuk memasuki musim dengan pelapis seperti itu bagi Diaz. Namun sesaat sebelum penutupan bursa transfer, mereka meminjamkan Arijon Ibrahimovic ke FC Augsburg, yang juga cukup mengejutkan pemain 20 tahun itu. "Dari mana Isi mencetak golnya hari ini?" jawab Eberl pada Jumat saat ditanya apakah Bayern mungkin akan kembali memikirkan pelapis untuk Diaz pada musim dingin nanti, mengingat posisinya di sayap kiri adalah satu-satunya yang secara nominal tidak memiliki pelapis langsung.

Pertanyaan Eberl itu bersifat retoris, karena tentu saja Saibari mencetak golnya dari sisi kiri kotak penalti. Namun, pemain Maroko itu jelas bukan pemain sayap, karena ia tidak memiliki kecepatan untuk itu. Meski demikian, ia sangat cerdas dalam bermain, punya visi yang sangat baik, dan teknik yang begitu halus, sehingga secara teori ia memang bisa bermain di posisi mana pun di lini serang. Serge Gnabry juga bisa menggantikan Diaz di posisinya. Namun, untuk sementara Diaz cenderung tidak perlu khawatir soal tempatnya di tim - Vincent Kompany kemungkinan akan terus melakukan rotasi dalam pertandingan-pertandingan mendatang demi memberi semua bintang waktu bermain yang kurang lebih setara; setelah jeda internasional juga akan ada beberapa pekan dengan jadwal tengah pekan secara beruntun.

Omong-omong, ini bukan pertama kalinya Luis Diaz mendapat libur di tengah musim. Pada Desember 2025 ia menjalani skorsing di Liga Champions karena kartu merah dan selain itu juga menerima kartu kuning kelimanya di Bundesliga, pelatih Vincent Kompany mengirimnya "pergi beberapa hari. Saya rasa sekarang memang masuk akal dia pergi beberapa hari lalu kembali seratus persen secara mental dan fisik," jelas sang pelatih saat itu.

Saat itu Diaz memang kembali dengan penuh semangat dan memainkan paruh kedua musim yang sangat bagus. Apakah kisah itu akan terulang, hanya saja pada momen yang jauh lebih awal dalam musim?