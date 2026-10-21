Bukan hanya kekalahan dari Paris Saint-Germain yang memicu perdebatan di internal Barcelona, melainkan satu keputusan taktis dari pelatih Hansi Flick yang meledakkan badai pertanyaan, dengan tajuk paling mencolok: mengapa Rodri dikorbankan dalam pertandingan yang justru menjadi alasan kedatangannya?

Analis asal Spanyol, Luis Flaquer, memicu kontroversi luas lewat komentar kerasnya melalui program "Carrusel Deportivo" di radio "Cadena SER", dengan kritik tajam terhadap keputusan menempatkan sang pemain di bangku cadangan dalam laga puncak di Parc des Princes.

Flaquer berkata dengan nada heran yang jelas: "Saya tidak mengerti keputusan menurunkan Rodri dalam delapan pertandingan beruntun, padahal sudah tahu jadwal padat yang akan datang, lalu pada hari pertandingan melawan Paris Saint-Germain, setelah seharian penuh kalian menegaskan bahwa Rodri adalah pemain yang membuat kalian bisa tampil cemerlang di laga-laga seperti ini, kalian justru mengistirahatkannya, tanpa mempedulikan pentingnya El Clasico pada hari Minggu."

Kritik ini mengungkap perpecahan tajam dalam pandangan di kalangan Catalan, di mana dua komentator, Marcos Lopez dan Jose Mari Bakero, berbeda dengan Flaquer, menilai bahwa keputusan mengistirahatkan pemilik nomor punggung 16 merupakan gagasan yang bagus dan logis untuk menjaganya menjelang El Clasico.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Namun fakta dari dalam kamp menegaskan bahwa sang pemain benar-benar siap. Jurnalis Santi Ovalle mengungkap latar belakang keputusan itu selama siaran langsung pertandingan, menjelaskan: "Flick mengatakan bahwa ini soal pengelolaan upaya fisiknya. Ia pasti merasakan dampak dari beban tersebut, tetapi ia sama seperti pemain Barcelona lainnya."

Ia menambahkan: "Kami melihatnya melakukan pemanasan dan ia dalam kondisi baik-baik saja. Kemarin kami melihatnya berlatih dan menyelesaikan sesi latihan secara normal, jadi ini soal menjaganya, tetapi ia tersedia untuk bermain."

Flick sendiri telah membuka jalan bagi keputusan ini sebelum laga, ketika ia menekankan perlunya melindungi para pemainnya, dengan berkata: "Kami harus mempertimbangkan kondisi fisik para pemain, terutama pemain tim nasional."

Pelatih asal Jerman itu menyoroti bahwa gelandang asal Spanyol tersebut menjalani tiga pertandingan terakhir secara penuh tanpa henti, lalu menutup keputusannya dengan kalimat tegas: "Kami memutuskan untuk mengistirahatkannya. Kami tahu betapa pentingnya dia, tetapi kami percaya pada Bernal."

Di antara kepercayaan Flick kepada pemain muda Bernal dan kritik pedas Flaquer, pertanyaan ini tetap menggantung di Camp Nou: apakah Barcelona kalah dalam pertempuran Paris demi memenangkan perang El Clasico, ataukah mengorbankan pemain "laga-laga besar" merupakan kesalahan yang tak bisa dibenarkan?