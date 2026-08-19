Deco, direktur olahraga Barcelona, menegaskan bahwa perekrutan Rodri bukanlah bagian dari rencana klub pada awal periode transfer, seraya menuturkan bahwa kondisi yang membuat gelandang Spanyol itu tersedia mendorong manajemen untuk bergerak cepat, mengingat betapa besar tambahan yang ia berikan bagi tim.

Pernyataan Deco muncul setelah kemenangan Barcelona atas Al Ahly Mesir dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung pada Rabu malam ini di Piala Joan Gamper yang bersifat persahabatan.

Barca mengumumkan pada Selasa malam kemarin perekrutan Rodri dari Manchester City, setelah pemain Spanyol itu menolak tawaran dari Real Madrid.

Deco berkata dalam pernyataan kepada saluran TV3 yang dikutip surat kabar "AS": "Kami senang dengan semua pemain yang kami rekrut. Semua transaksi dilakukan dengan logika yang jelas, dan sebelum menyelesaikan transaksi apa pun kami banyak berpikir dan berdiskusi secara internal."

Ia menambahkan: "Rodri tidak termasuk dalam rencana kami, karena kami tidak mengira ia akan tersedia. Dan ketika ia menjadi tersedia, dengan melihat karakter, karakteristik, dan kecocokannya dengan Barcelona, kami menilai bahwa ia akan sangat memperbaiki tim."

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Deco menolak menganggap transfer Rodri sebagai kemenangan atas Real Madrid di bursa transfer, seraya menegaskan bahwa Barcelona tidak bergerak dengan motif menggagalkan rencana rival tradisionalnya.

Ia berkata: "Kami tidak merekrut pemain untuk menghalangi klub lain mendapatkannya. Rodri adalah juara dunia, dan beberapa bulan lalu kami tidak tahu bahwa ia akan tersedia."

Ia melanjutkan: "Kami tahu betul apa yang bisa ia berikan kepada kami," merujuk pada nilai teknis yang diharapkan Barcelona peroleh dari gelandang Spanyol itu.

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