Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apakah bakal terwujud? United ketuk pintu bintang Aljazair sebelum bursa transfer ditutup

Transfers
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League
Manchester City
R. Ait Nouri
Inggris
Aljazair

Ketertarikan yang nyata: perlombaan melawan waktu

Manchester United melakukan kontak mendesak dengan Manchester City untuk menanyakan kemungkinan merekrut salah satu bintang tim biru langit tersebut, dalam sebuah langkah mengejutkan di jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

Jurnalis Ben Jacobs melalui X mengutip Alex Crook, jurnalis di "talkSPORT", bahwa Manchester United telah mengajukan pertanyaan awal terkait bek kiri asal Aljazair, Rayan Ait-Nouri.

Ia menegaskan bahwa ketertarikan Manchester United terhadap bek berusia 25 tahun itu "nyata", yang membuka peluang bagi kemungkinan kepindahannya ke skuad tim asuhan pelatih Michael Carrick.

Meski demikian, "kemungkinan penyelesaian transfer ini pada momen sekarang terlihat sulit, mengingat sempitnya waktu yang tersisa sebelum bursa transfer ditutup, di samping persaingan historis antara dua kubu kota Manchester, yang dapat menambah rumitnya setiap negosiasi yang mungkin terjadi".

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Ait-Nouri hanya menjalani 17 pertandingan di Liga Primer Inggris bersama Manchester City musim lalu, setelah bergabung dengan tim tersebut dari Wolverhampton dengan mahar 32 juta pound sterling pada musim panas lalu.

Pemain Aljazair itu menghadapi persaingan ketat untuk posisi bek kiri di dalam skuad Manchester City, mengingat kemampuan Josko Gvardiol, Nico O'Reilly, dan Rico Lewis untuk mengisi posisi tersebut juga.

Ketidakpastian mengenai masa depan Ait-Nouri bersama tim juga meningkat setelah kepergian pelatih Pep Guardiola, menurut laporan yang sama.

Baca juga: Tolak Perbandingan dengan Trio Real, Yamal Raih Penghargaan Terbaik di LaLiga

  • Baca juga: 840 Juta Riyal, Transfer Besar Al Hilal Resmi Rampung

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google