Manchester United melakukan kontak mendesak dengan Manchester City untuk menanyakan kemungkinan merekrut salah satu bintang tim biru langit tersebut, dalam sebuah langkah mengejutkan di jam-jam terakhir bursa transfer musim panas.

Jurnalis Ben Jacobs melalui X mengutip Alex Crook, jurnalis di "talkSPORT", bahwa Manchester United telah mengajukan pertanyaan awal terkait bek kiri asal Aljazair, Rayan Ait-Nouri.

Ia menegaskan bahwa ketertarikan Manchester United terhadap bek berusia 25 tahun itu "nyata", yang membuka peluang bagi kemungkinan kepindahannya ke skuad tim asuhan pelatih Michael Carrick.

Meski demikian, "kemungkinan penyelesaian transfer ini pada momen sekarang terlihat sulit, mengingat sempitnya waktu yang tersisa sebelum bursa transfer ditutup, di samping persaingan historis antara dua kubu kota Manchester, yang dapat menambah rumitnya setiap negosiasi yang mungkin terjadi".

Ait-Nouri hanya menjalani 17 pertandingan di Liga Primer Inggris bersama Manchester City musim lalu, setelah bergabung dengan tim tersebut dari Wolverhampton dengan mahar 32 juta pound sterling pada musim panas lalu.

Pemain Aljazair itu menghadapi persaingan ketat untuk posisi bek kiri di dalam skuad Manchester City, mengingat kemampuan Josko Gvardiol, Nico O'Reilly, dan Rico Lewis untuk mengisi posisi tersebut juga.

Ketidakpastian mengenai masa depan Ait-Nouri bersama tim juga meningkat setelah kepergian pelatih Pep Guardiola, menurut laporan yang sama.

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