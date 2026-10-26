Memimpin pertandingan El Clasico bukanlah tugas yang mudah bagi wasit Martinez Munuera, di tengah perang terbuka antara Real Madrid dan Barcelona soal perwasitan, tetapi ia berhasil melewati ujian itu di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Munuera menampilkan kinerja perwasitan yang baik dari sudut pandang komite teknis wasit, dengan menguasai jalannya pertandingan tanpa menjadi pusat peristiwa.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Munuera berhasil keluar dengan sukses dari El Clasico kelima yang ia pimpin, setelah membuktikan bahwa ia memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menguasai salah satu pertandingan sepak bola Spanyol yang paling tegang dan sengit.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa percikan apa pun dalam duel seperti ini bisa berubah menjadi kebakaran besar, tetapi hal itu tidak terjadi kali ini di Stadion Camp Nou.

Sumber-sumber perwasitan yang dihubungi surat kabar tersebut sepakat bahwa wasit mungkin saja bisa mengeluarkan beberapa kartu kuning tambahan, tetapi tidak satu pun dari kasus-kasus itu mencapai tingkat kesalahan serius dari pihak wasit yang berasal dari Alicante tersebut.

Salah satu momen paling kontroversial dalam pertandingan adalah tekel Joao Cancelo terhadap Diomande, di mana Real Madrid menuntut agar pemain Barcelona itu diusir, tetapi wasit dan teknologi VAR tidak menganggap tekel tersebut cukup berbahaya untuk hal itu.

Martinez Munuera salah dalam menilai hukuman yang sesuai untuk kasus itu, karena tendangan Cancelo pada otot betis pemain Real Madrid seharusnya layak mendapat kartu kuning, tetapi ia tidak mengeluarkannya.

Sebaliknya, VAR tepat dengan tidak melakukan intervensi, karena kasus itu tidak layak mendapat kartu merah langsung menurut penilaian komite teknis wasit.

Keputusan juga sudah tepat dari pihak VAR dan wasit di lapangan dalam momen bola yang menyentuh tangan Alejandro Balde, di mana bola mengenai area tubuh pemain Barcelona tersebut, tetapi kasus itu tidak layak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Penilaian terhadap momen itu dilakukan dengan benar dari lapangan, yang memungkinkan Martinez Munuera meninggalkan Camp Nou dengan penilaian yang baik atas kinerja perwasitannya.