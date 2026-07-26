Vinicius Junior bersikeras untuk bertahan bersama Real Madrid, di saat ketidakpastian mengenai masa depannya bersama klub semakin bertambah, seiring kontraknya yang mendekati tahun terakhirnya, dan belum adanya indikasi yang jelas hingga saat ini mengenai tercapainya kesepakatan soal perpanjangan, menurut jurnalis Spanyol yang mengkhususkan diri dalam berita klub Los Blancos, Jorge Picon.

Picon mengatakan, hari Minggu ini, bahwa orang-orang dekat Vinicius menegaskan prioritas sang pemain tidak berubah, yaitu memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, sementara Arsenal menegaskan secara tidak terbuka ketertarikannya terhadap bintang asal Brasil tersebut.

Sebaliknya, sumber-sumber dekat dengan sang pemain mengindikasikan bahwa, hingga saat ini, belum ada seorang pun yang menghubungi mereka secara langsung dari pihak klub Inggris tersebut.

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Meski Vinicius berkeinginan untuk bertahan, kemungkinan perpanjangan kontraknya masih rumit, sebab jarak antara kedua pihak tidak berubah sejak berbulan-bulan lalu, sementara manajemen Real Madrid tidak menunjukkan niat untuk memperbaiki tawaran mereka saat ini.

Faktanya, klub telah memberi tahu agen-agen Vinicius bahwa meski perpanjangan kontrak sang pemain merupakan prioritas, Real Madrid akan siap mencapai kesepakatan mengenai penjualannya jika ia ingin pergi, terutama dengan meningkatnya risiko kehilangan dirinya secara cuma-cuma pada tahun 2027.

Vinicius diperkirakan akan kembali ke Madrid pada akhir pekan ini, di tengah kondisi penuh penantian mengenai masa depannya, seiring dimulainya hitung mundur.



