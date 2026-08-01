Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menolak untuk mengomentari kemungkinan mendatangkan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, yang juga menjadi target Barcelona, selama periode transfer musim panas ini, sekaligus menegaskan bahwa penyerang asal Swedia, Viktor Gyokeres, akan tetap berada di skuad tim.

Dalam pernyataan kepada media, Arteta ditanya apakah ia ingin merekrut Alvarez ke Arsenal, dan ia menjawab: "Saya tidak akan berbicara tentang pemain yang bukan milik klub kami. Saya sangat puas dengan skuad yang kami miliki. Dan tentu saja, kami ingin memperkuatnya lebih jauh, dan kami bekerja aktif untuk itu."

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Ketika ditanya apakah Viktor Gyokeres akan tetap bertahan bersama tim, pelatih Arsenal itu mengakhiri perdebatan dengan mengatakan: "Ya, Gyokeres akan bertahan."

Transfer Vinicius

Arteta juga menghindari untuk membahas laporan-laporan yang mengaitkan Arsenal dengan perekrutan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, namun ia menekankan bahwa klub London itu akan "sangat ambisius" selama periode transfer saat ini.

Setelah kemenangan Arsenal (4-1) atas Girona dalam laga persahabatan, Arteta ditanya apakah ada perekrutan baru yang diharapkan, di tengah laporan-laporan yang mengaitkan klub dengan pemain Brasil tersebut, dan ia menjawab: "Kami sangat aktif, kami berusaha memperbaiki dan mengembangkan tim. Itu jelas."

Ia menambahkan: "Kami memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, tentu saja, karena kami ingin menjadi lebih baik, seperti orang lain. Dan Anda bisa melihatnya dengan jelas. Bursa transfer dan apa yang dilakukan para pesaing kami, serta apa yang kami lakukan… kami tidak akan berdiam diri. Dan kami sangat ambisius dengan apa yang ingin kami lakukan."

Pelatih Arsenal itu melanjutkan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Daily Mail" Inggris: "Marginnya sangat tipis. Dan karena kami ingin berkembang, kami perlu meningkatkan persaingan secara internal. Kami perlu memastikan untuk mengidentifikasi hal-hal yang kami kurangi dalam tim, agar mendapatkan margin yang lebih besar. Dan inilah cara kami harus berpikir."

Pelatih asal Spanyol itu juga memuji talenta muda Max Dowman, yang mencetak satu gol dan membuat satu assist melawan Girona, dengan mengatakan: "Inilah yang kami inginkan. Ketika Anda bermain di Arsenal, ekspektasinya harus tinggi, dan kami harus mengharapkan hal-hal yang sangat baik. Kami tahu apa yang mampu ia berikan (Dowman). Kami ingin ia lebih konsisten dalam hal penampilan dan aksi yang bisa ia berikan. Namun saya rasa ia tampil sangat baik hari ini."



