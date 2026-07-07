Apakah Argentina diuntungkan oleh keputusan wasit saat melawan Mesir?.. Jawaban tegas dari Neville dan Roy Keane

Pembahasan mengenai kontroversi wasit dalam pertandingan Mesir melawan Argentina masih menjadi sorotan utama, setelah kekalahan dramatis tim Firaun (3-2) pada Selasa malam, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0 hingga menit ke-79, sebelum tim Tango berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol berturut-turut, yang membawa Argentina melaju ke perempat final Piala Dunia.

Pertandingan ini diwarnai kontroversi wasit yang besar, setelah gol Mesir yang dicetak oleh Mustafa Zico di awal babak kedua dianulir melalui tinjauan Video Assistant Referee (VAR), dengan alasan pelanggaran terhadap rekan setimnya, Marwan Attia, pada awal permainan.

Staf pelatih yang dipimpin Hossam Hassan serta para pemain Mesir juga memprotes pengakuan gol ketiga Argentina, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap Mohamed Salah, namun wasit menolak untuk menggunakan teknologi video (VAR).

Di studio saluran “ITV”, pembawa acara Mark Bogatch bertanya kepada Gary Neville, mantan bintang Manchester United dan timnas Inggris, apakah menurutnya gol Mesir akan dianulir jika gol tersebut dicetak oleh Argentina. Neville menjawab: “Kemungkinannya kecil.”

Mantan rekan setimnya di Manchester United, Roy Keane, sependapat dengannya bahwa Argentina tampaknya sangat diuntungkan oleh keputusan tersebut.

Kane mengatakan, seperti dilansir surat kabar Inggris “The Sun”: “Tampaknya tim-tim besar diuntungkan oleh keputusan-keputusan ini, tetapi hal ini tidak mengurangi prestasi Argentina di sini. Saya sangat memuji Argentina.”

Dia menambahkan: “Keputusan bisa menguntungkan atau merugikan Anda, dan tampaknya tim-tim besarlah yang diuntungkan dari keputusan-keputusan ini.”



