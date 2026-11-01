Pertandingan antara Real Madrid dan tuan rumah Racing Santander menyuguhkan banyak momen yang memicu kontroversi wasit besar, di antaranya adalah insiden pemberian tendangan penalti untuk tuan rumah setelah handball yang dialami Tchouameni, sebelum keputusan itu dianulir.

Pada menit ke-75, wasit Jose Luis Munuera Montero memberikan tendangan penalti untuk Racing, tetapi ia menganulir keputusannya setelah meninjau teknologi video asisten wasit.

Pakar perwasitan, Pablo Gonzalez Fuertes, mengomentari momen tersebut dalam program "Marcador" di radio Marca, di mana ia mengatakan: "Akhirnya ia mengoreksi kesalahannya dan tidak memberikan tendangan penalti karena ia menyadari bahwa bola mengenai Tchouameni lalu memantul darinya dan membentur lengannya."

Ia melanjutkan: "Seandainya pemain Racing yang menyentuh bola, maka pemain itu seharusnya dihukum dengan tendangan penalti."

Real Madrid meraih kemenangan yang layak atas tuan rumah Racing Santander (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion "El Sardinero", dalam ajang La Liga Spanyol, sehingga Los Blancos melanjutkan rangkaian kemenangannya dan mempersempit jarak dengan Barcelona yang memimpin klasemen menjadi 3 poin, memperkuat posisinya di peringkat ketiga klasemen.