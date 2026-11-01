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imago-sport-1085384796.jpgZUMA Press Wire
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Apakah Anda setuju dengannya? Pakar wasit sampaikan pendapatnya soal pembatalan penalti untuk Racing melawan Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
A. Tchouameni
Spanyol
Prancis

Si Putih menang telak tiga gol tanpa balas

Pertandingan antara Real Madrid dan tuan rumah Racing Santander menyuguhkan banyak momen yang memicu kontroversi wasit besar, di antaranya adalah insiden pemberian tendangan penalti untuk tuan rumah setelah handball yang dialami Tchouameni, sebelum keputusan itu dianulir. 

Pada menit ke-75, wasit Jose Luis Munuera Montero memberikan tendangan penalti untuk Racing, tetapi ia menganulir keputusannya setelah meninjau teknologi video asisten wasit.

Pakar perwasitan, Pablo Gonzalez Fuertes, mengomentari momen tersebut dalam program "Marcador" di radio Marca, di mana ia mengatakan: "Akhirnya ia mengoreksi kesalahannya dan tidak memberikan tendangan penalti karena ia menyadari bahwa bola mengenai Tchouameni lalu memantul darinya dan membentur lengannya."

Ia melanjutkan: "Seandainya pemain Racing yang menyentuh bola, maka pemain itu seharusnya dihukum dengan tendangan penalti."

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SAN

SAN

Real Madrid meraih kemenangan yang layak atas tuan rumah Racing Santander (3-0), dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion "El Sardinero", dalam ajang La Liga Spanyol, sehingga Los Blancos melanjutkan rangkaian kemenangannya dan mempersempit jarak dengan Barcelona yang memimpin klasemen menjadi 3 poin, memperkuat posisinya di peringkat ketiga klasemen.

 

 

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