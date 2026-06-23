Apakah Anda sependapat dengannya?.. Platini memprediksi Portugal akan menjuarai Piala Dunia

Legenda Prancis, Michel Platini, mengejutkan semua orang dengan prediksinya mengenai juara Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Saat berada di Turin untuk menghadiri sebuah acara, Michel Platini ditanya mengenai calon juara Piala Dunia 2026.

Bagi mantan bintang Prancis tersebut, timnas Portugal mungkin menjadi kandidat terkuat, meskipun mereka mengalami awal yang sulit saat menghadapi Republik Demokratik Kongo (1-1).

Platiní mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir situs “Foot Mercato”: “Saya bertaruh pada Portugal. Jika Anda melihat bagaimana Paris Saint-Germain bermain dengan para pemain Portugal di lini tengah, saya yakin mereka mampu mengejutkan kita di turnamen ini.”

Ia melanjutkan: “Saya yakin nasib Cristiano Ronaldo ada di tangannya sendiri dan di dalam hatinya. Dialah yang akan memutuskan apa yang akan dilakukannya dan kapan melakukannya. Jelas bahwa fisiknya berbeda dengan saya, yang akan memungkinkannya untuk terus bermain lebih lama.”

Dia menambahkan: “Saya kurang beruntung karena cedera pada Piala Dunia 1986 dan tragedi Stadion Heysel; saya mengalami banyak hal yang memaksa saya pensiun lebih awal.”

Mantan bintang Prancis itu menambahkan: “Jika Ronaldo masih memiliki gairah terhadap sepak bola—dan memang demikian—dia pasti ingin terus bermain. Jika pelatih terus memainkannya, saya yakin pelatih itu benar.”