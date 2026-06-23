Apakah Anda sengaja merendahkan tim nasional Irak? Deschamps: Kami bermain kartu, bukan sepak bola

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, melontarkan pernyataan yang menarik dan bernada sarkastis dalam konferensi pers setelah pertandingan "Les Bleus" melawan Irak, mengungkap cerita di balik layar yang tidak biasa menjelang dimulainya pertandingan dalam ajang Piala Dunia 2026.

Menanggapi pertanyaan mengenai penundaan yang cukup lama sebelum peluit kick-off dibunyikan, Deschamps mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Kami bermain kartu. Tidak, baiklah, kami sedang menunggu, jadwal kami terus dimajukan.” Sindiran khas Prancis itu merangkum kebingungan yang melanda kedua tim akibat kondisi cuaca.

Pelatih juara dunia 2018 itu menjelaskan bahwa “hujan lebat membuat lapangan menjadi sangat berat. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi pada saya, begitu pula bagi para pemain tim saya.”

Hujan lebat itu mengubah rumput menjadi rawa yang memaksa semua orang untuk menyesuaikan strategi, dan secara langsung memengaruhi rencana kedua staf pelatih sebelum pertandingan.

Arnold meminta 20 menit... dan tidak mengambil risiko

Deschamps mengungkapkan bahwa hal terpenting bagi pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold asal Australia, adalah “menyisihkan 20 menit untuk pemanasan tambahan, dan tidak mengambil risiko,” di mana pelatih Irak tersebut lebih mengutamakan keselamatan para pemainnya daripada mematuhi jadwal, sebuah keputusan yang masuk akal di atas lapangan yang digambarkan semua orang sebagai “berat dan berbahaya”.

Penundaan jadwal yang berulang-ulang, serta menunggu kondisi cuaca membaik, membuat para pemain Prancis berada dalam keadaan waspada yang tidak biasa bagi mereka. Deschamps menyoroti bahwa situasi tersebut terasa aneh bagi seluruh timnya, mulai dari staf pelatih hingga para pemain yang terbiasa dengan ketepatan dan disiplin di turnamen-turnamen besar.

Pernyataan sarkastis Deschamps tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap kondisi tersebut, namun pada saat yang sama mencerminkan selera humor yang ia tunjukkan dalam menghadapi situasi yang luar biasa.. Pada malam yang seharusnya dipersembahkan untuk taktik dan gol, hujan, penantian, dan “bermain kartu” justru menjadi sorotan sampingan yang mencuri perhatian bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan.