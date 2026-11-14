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Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, menolak mengaitkan kekalahan telak 1-4 dari Denmark dengan absennya Cristiano Ronaldo. Ia menegaskan bahwa mantan kapten timnas tersebut mengambil keputusan itu sendiri, dan bahwa para suporter yang masih menyebut namanya belum melupakan apa yang telah ia persembahkan bagi negaranya selama 23 tahun.

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Pernyataan sang pelatih muncul setelah sejumlah suporter meninggalkan tribun menyusul gol keempat Denmark, sembari menyerukan nama bintang Portugal itu, dalam pemandangan yang kembali menghadirkannya ke garis depan perdebatan meski ia telah menjauh dari timnas.

Dalam menjawab pertanyaan tentang apakah ia merindukan Ronaldo atau merasa cemas dengan ketiadaannya, Jesus mengatakan bahwa kedua hal itu tidak saling berkaitan, seraya menilai bahwa kerinduan para suporter terhadap pemain tersebut merupakan hal yang wajar mengingat perjalanan panjangnya bersama timnas.

Ia menambahkan: “Orang-orang merindukannya dan belum melupakan apa yang dipersembahkan Cris selama 23 tahun bersama timnas, tetapi tidak ada jalan untuk kembali.”

Ia menjelaskan sikap pribadinya dengan mengatakan: “Apakah saya merindukannya? Bagaimana mungkin saya merindukannya padahal ia sudah tidak ada lagi di timnas? Satu-satunya cara saya bisa merindukannya adalah kehadirannya di sisi saya, tetapi ia sudah tidak bermain lagi, sudah tidak ada di sini, ia sendiri yang telah menentukan pilihannya.”

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Pelatih Portugal itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas cara pertandingan berakhir, seraya menyebut bahwa timnya tidak siap menelan kekalahan di kandang sendiri, apalagi kebobolan empat gol.

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Ia mengakui bahwa timnas kehilangan kekuatan defensif yang mereka tunjukkan pada laga leg pertama, dan tidak mampu menghentikan serangan Denmark, terutama sepanjang babak kedua, setelah lawan menerapkan tekanan tinggi dan berhasil memanfaatkan ruang di belakang para pemain Portugal, sementara tuan rumah tidak mampu menemukan solusi ofensif yang memadai untuk menciptakan peluang.

Jesus menjelaskan bahwa masalahnya tidak terbatas pada lini belakang, melainkan berawal dari ketidakmampuan lini depan untuk menekan sebagaimana yang diinginkan, yang memberi para pemain Denmark kesempatan untuk membawa bola maju dan menata serangan mereka dengan mudah.

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Ia menunjukkan bahwa lawan mencetak dua gol serupa melalui umpan silang, setelah para pemainnya bergerak dari belakang ke depan dan memanfaatkan ruang antara Alberto dan Ruben Dias, seraya memuji kemampuan mereka membaca pergerakan para pemain Portugal dan memanfaatkan titik-titik lemah mereka.

Ia menegaskan bahwa timnya tidak berhasil mengulang apa yang mereka tampilkan pada laga leg pertama, ketika mereka menjadi pihak yang lebih baik dan keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2.

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Sang pelatih kepala memikul tanggung jawab atas kegagalan tersebut, seraya menegaskan bahwa tidak terlaksananya instruksi oleh para pemain merupakan bagian dari tanggung jawabnya, tetapi ia juga menyoroti bahwa sebagian pemain kehilangan kesiapan kompetitif setelah menjauh dari keikutsertaan bersama klub mereka selama dua pekan.

Ia mengungkapkan bahwa kekalahan ini akan mendorongnya untuk meninjau ulang perhitungannya sebelum menghadapi Wales, setelah sebelumnya ia berpikir untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, tetapi kini ia cenderung mengandalkan para pemain yang menampilkan level yang meyakinkan dan berkontribusi dalam empat kemenangan sebelumnya, demi mengembalikan keseimbangan dan memastikan lolos.

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Jesus menolak jika kekalahan ini berubah menjadi alasan untuk meragukan perjalanan timnas sepanjang empat pertandingan pertama, seraya menilai bahwa apa yang terjadi melawan Denmark hanyalah malam yang buruk yang tidak menghapus kekuatan hasil-hasil sebelumnya.

Ia mengatakan: “Saya tidak akan meragukan perjalanan yang dilalui tim dalam empat pertandingan itu, di mana kami meraih kemenangan-kemenangan yang meyakinkan.”

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Ia menambahkan bahwa ia menuju ruang ganti seusai pertandingan untuk mengangkat moral para pemain, dan mengingatkan mereka bahwa mereka masih berada di puncak grup, serta bahwa mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk memastikan posisi puncak, seraya menekankan bahwa kekalahan ini terasa berat, tetapi Denmark memang layak unggul.

Sang pelatih mengakui bahwa kebobolan gol secara beruntun memengaruhi kondisi psikologis para pemain, setelah kepercayaan diri mereka untuk bangkit memudar seiring melebarnya selisih gol.

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Meski demikian, ia menekankan perlunya melewati dampak kekalahan dan fokus pada pertandingan mendatang, yang menjadi kesempatan terakhir bagi timnas Portugal untuk menegaskan posisi puncaknya dan memastikan langkah ke perempat final.