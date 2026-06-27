Apakah Anda lebih memilih kalah melawan Aljazair?.. Tanggapan tegas dari pelatih Austria

Pelatih Austria, Ralf Rangnick, membantah spekulasi bahwa timnya akan sengaja kalah melawan Aljazair dalam pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia 2026, demi menghindari pertemuan dengan Spanyol, juara Eropa, di babak 32 besar.

Pertandingan tersebut menarik perhatian luas, setelah pihak penyelenggara turnamen menyebutkan bahwa runner-up Grup 10 akan menghadapi Spanyol, sementara tim yang menempati posisi ketiga mungkin akan bertemu lawan yang lebih mudah.

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Rangnick segera mengakhiri perdebatan tersebut ketika ditanya apakah timnya lebih memilih kalah melawan Aljazair, dan ia menjawab singkat: “Tidak, tentu saja tidak. Pertanyaan berikutnya.”

Dan ketika ditanya mengenai perbandingan situasi saat ini dengan apa yang dikenal sebagai “Skandal Gijón” di Piala Dunia 1982, ia mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita “Reuters”: “Saat pertandingan itu digelar, tidak ada satu pun pemain tim saya yang sudah lahir, dan saat itu saya berusia 24 tahun.”

Dia menambahkan: “Sudah lama sekali sejak kejadian itu, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertandingan yang akan digelar besok.”

“Saya tidak peduli”

Sementara itu, Konrad Laimer, gelandang timnas Austria, menegaskan bahwa fokus timnya sepenuhnya tertuju pada meraih kemenangan melawan Aljazair, tanpa memikirkan perhitungan apa pun terkait lawan potensial di babak selanjutnya.

Bintang Bayern Munich itu berkata: “Sejujurnya, saya tidak peduli. Kami akan turun ke lapangan dan ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin lolos dari babak penyisihan grup, dan setelah itu kami tidak tahu apakah Spanyol akan menjadi lawan kami atau tidak.”

Ia menambahkan: “Kita akan lihat besok setelah pertandingan tim mana yang akan kita hadapi, tapi pada akhirnya kami ingin fokus pada diri kami sendiri. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin lolos dari babak penyisihan grup, dan setelah itu saya tidak peduli siapa yang akan kami hadapi.”

Saat ini, Austria menduduki peringkat kedua Grup 10 dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Aljazair yang berada di peringkat ketiga, sementara Argentina telah memastikan posisi puncak, dan Yordania secara resmi tersingkir dari kompetisi.