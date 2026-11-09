Kekalahan Atletico Madrid dari Barcelona bukan sekadar kehilangan tiga poin dalam perburuan gelar LaLiga, melainkan cermin yang menyingkap besarnya pertanyaan yang menggantung di dalam tubuh Los Rojiblancos.

Di saat Catalan merayakan kemampuan tim mereka untuk bangkit dari puing-puing kekalahan, Los Rojiblancos justru mendapati diri mereka berhadapan dengan kenyataan pahit: mereka menyia-nyiakan peluang ideal untuk menjatuhkan lawan yang sebenarnya berada dalam jangkauan, dan harus membayar harga atas absennya sang bintang penentu pada momen ketika tim paling membutuhkannya.

Kiko Narvaez dan Manu Carreño, dalam penampilan mereka di program "El Larguero" melalui radio "Cadena SER", sepakat pada satu diagnosis: Atletico lebih dekat, dan Barcelona lebih rapuh, tetapi yang menentukan laga pada akhirnya adalah mereka yang tahu cara memperbaiki kesalahan, sementara yang menyia-nyiakannya adalah mereka yang tak menemukan sang pahlawan.

Atletico menyia-nyiakan peluang seumur hidup

Kiko Narvaez, mantan bintang Atletico, memandang bahwa apa yang terjadi adalah kemunduran yang tidak bisa dipandang remeh, terutama setelah kekalahan kedua beruntun di kandang sendiri.

Narvaez berkata dengan nada tajam: "Kesimpulannya adalah bahwa hari ini kami mampu memanfaatkan titik-titik lemah Barcelona. Pada hari Selasa menghadapi Bayern Munich, saya melihat sebuah tim yang levelnya benar-benar berbeda dari level kami. Saya tidak puas dengan pergantian pemain Simeone maupun dengan babak kedua."

Ia menambahkan bahwa rasa pahit yang ditinggalkan kekalahan ini masih membekas, karena tim memiliki semua modal untuk membalikkan keadaan, tetapi kehilangan keberanian dan keputusan yang tepat di momen penentu.

Di sisi lain, Manu Carreño, penyiar Spanyol terkenal, tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap tampilan pertahanan Barcelona, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa Atletico-lah yang memberikan ban penyelamat kepada lawannya.

Carreño berkata: "Saya kembali melihat Barcelona sangat rapuh di lini pertahanan saat menghadapi tim-tim besar. Hasilnya akan benar-benar berbeda seandainya Atletico Madrid memanfaatkan peluang-peluangnya."

Sebagai imbangnya, Carreño memuji pelatih asal Jerman Hansi Flick, dan menilai bahwa ia keluar dari laga ini lebih kuat dari sebelumnya: "Flick keluar dari laga ini lebih kuat, karena ia berhasil memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul di babak pertama."

Julian Alvarez: di jantung badai

Jika ada satu nama yang mendominasi perdebatan, itu adalah Julian Alvarez. Penyerang Argentina yang datang ke Madrid untuk menjadi bintang nomor satu itu kini mendapati dirinya menjadi sasaran kritik paling keras sejak kedatangannya.

Carreño tidak ragu menyampaikan penilaiannya: "Ia belum menunjukkan bahwa dirinya layak dihargai 100 atau 150 juta. Saya masih menganggapnya termasuk penyerang yang bagus, bukan termasuk bintang. Atletico membutuhkan penyerang yang mampu menentukan laga; Julian harus melangkah selangkah lagi ke depan, ia bukan pemain yang membuat perbedaan."

Ia menambahkan: "Ia seharusnya menunjukkan kemampuan terbaiknya menghadapi Barcelona. Ia masih kekurangan sesuatu yang ekstra, yang belum ia temukan. Tidak ada pemain seperti dia di tim, dan seperti yang dikatakan Simeone: (Tanpa Julian, kami tidak akan mencapai target kami). Itu cara Simeone menunjukkan dukungannya, tetapi pada saat yang sama ia juga menekan Julian."

Kiko Narvaez berbagi pandangan yang sama, tetapi dari sudut sang bintang yang harus memikul tanggung jawab: "Ia menyia-nyiakan dua peluang yang praktis sudah pasti."

Narvaez menunjukkan bahwa Julian adalah bintang tim tanpa pesaing, dan karena itu tolok ukur untuk menilainya harus berbeda, sebab para bintang besar tidak diukur dari apa yang mereka tampilkan menghadapi tim-tim kecil, melainkan dari apa yang mereka lakukan dalam laga-laga yang menentukan sebuah musim.

Meski kritik begitu tajam, Narvaez berupaya menyampaikan pesan kepada para pendukung Atletico, dengan menegaskan bahwa Simeone masih memercayai penyerangnya, dan ia meminta mereka untuk tidak mencemooh Julian, karena tekanan berlebihan pada tahap ini bisa membawa hasil sebaliknya.

Kritik tidak berhenti pada batas Alvarez saja, melainkan meluas ke cara Diego Simeone menangani transaksi transfer dan mengelola laga-laga besar; sebab menurut analisis, pelatih asal Argentina itu tidak berhasil menemukan racikan yang memberi tim ketajaman penentu di momen-momen krusial, dan pergantian pemainnya tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan menghadapi Barcelona.