Setelah berbulan-bulan lamanya ketika jalan tampak benar-benar mulus bagi warga Swiss Gianni Infantino untuk bertahan di singgasana sepak bola dunia tanpa pesaing, sebuah kejutan besar meledak dan akan membalikkan semua perhitungan di Zurich.

Jaringan "Sky Sports" mengungkap bahwa Infantino kini menghadapi tantangan nyata dan serius pertama atas kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", setelah anggota dewan FIFA saat ini, warga Jepang Kozo Tashima, memutuskan untuk resmi mencalonkan diri melawannya dalam pemilihan mendatang.

Infantino sebelumnya telah menjalani berbulan-bulan penyelidikan dan pemeriksaan yang intensif, tetapi semua indikasi menegaskan bahwa ia dalam perjalanan untuk menang secara aklamasi, sebelum Tashima memutuskan untuk membalikkan keadaan.

Menurut jaringan tersebut, Tashima bukan pesaing yang sembarangan, ia adalah anggota aktif dewan FIFA dan menjabat sebagai Presiden Kehormatan Federasi Sepak Bola Jepang, hal yang memberinya bobot besar baik di level Asia maupun internasional.

Agar setiap kandidat dapat bersaing dengan Infantino, ia perlu memperoleh dukungan dari setidaknya lima federasi sepak bola dari berbagai penjuru dunia. Syarat ini tampaknya sudah terjamin bagi Tashima, karena berdasarkan jabatannya sebagai Presiden Kehormatan Federasi Jepang, ia akan dengan mudah memperoleh dukungan negaranya, dan kedudukannya sebagai anggota dewan FIFA serta relasinya yang luas menjamin baginya untuk mengamankan empat dukungan aklamasi lainnya tanpa kesulitan.

Pemilihan menentukan untuk kepresidenan FIFA dijadwalkan berlangsung di Maroko pada bulan Maret tahun depan, di mana mata dunia akan tertuju pada pertarungan yang tak terduga antara kaisar sepak bola saat ini dan pesaingnya dari Jepang yang memutuskan untuk memecah penghalang kebisuan dan menantang dominasi Infantino yang terus berlanjut.