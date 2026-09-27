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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Apakah akan terdegradasi? Prediksi baru soal hukuman Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Inggris

Dituduh melakukan 114 tuduhan dari total 115 tuduhan

Hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada Manchester City, akibat pelanggaran finansial yang mereka lakukan di Liga Primer Inggris, kini menjadi topik hangat.

Menurut surat kabar "The Athletic", klub Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang dialamatkan kepada mereka terkait pelanggaran finansial di Liga Primer Inggris antara tahun 2009 dan 2018.

Hukuman atas hal itu bisa berupa apa saja, mulai dari denda yang sangat besar, pengurangan poin, pencabutan gelar dari periode tersebut, hingga degradasi.

Banyak suara yang menyampaikan pendapatnya mengenai situasi yang telah menimbulkan kehebohan besar di dunia sepak bola ini, salah satunya analis pakar sepak bola internasional, Julio Maldonado "Maldini".

Salah satu kontributor dalam program "Tiempo de Juego" pada segmen "Hora Maldini" berkomentar: "Saya rasa hal ini layak mendapat hukuman yang membuat jera, karena ada banyak pihak yang dirugikan".

Ia menambahkan: "Saya rasa mereka akan menjatuhkan hukuman pengurangan 50 poin, atau semacam itu, 50 poin agar mereka masih bisa terus berjuang dalam pertandingan-pertandingan, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan didegradasi ke divisi yang lebih rendah".

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